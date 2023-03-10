Но сброшенные перед поездкой на море килограммы моментально возвращаются, нередко — с «довеском», а само слово «диета» со временем начинает вызывать стойкое отвращение. Жесткие ограничения в еде дают лишь краткосрочный эффект. Без коррекции рациона и образа жизни привести себя в форму невозможно.

При этом бежать за абонементом в спортзал или скупать дорогостоящие «диетические» продукты совсем не обязательно. Для начала достаточно будет и небольших изменений. Рекомендации «Доктору Питеру» дала нутрициолог, эндокринолог, диетолог СМ-Клиники, кандидат медицинских наук Оксана Панова.