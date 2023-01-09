Коричневый полезнее?

Многие люди покупают коричневый сахар в надежде, что он более полезный, чем белый. По словам врача, отличий в пользе-вреде очень мало.

По калорийности и белый и коричневый сахар примерно одинаковы. В 4 граммах (1 чайная ложка) тростникового сахара содержится 15 калорий, а белого — 16,5.

С точки зрения пищевой ценности, оба продукта тоже практически не отличаются. Все это источник быстрых углеводов — глюкозы, которая обеспечивает клетки организма энергией. Немного повышает пищевую ценность коричневого сахара патока (меласса) — именно она придает продукту особый цвет.

— Патока содержит в себе микроэлементы — железо, калий, кальций и другие. Однако количество этих микроэлементов очень мало, поэтому не стоит рассматривать этот продукт как их основной источник , — уверяет Алина Кобозева.

В то же время тростниковый и белый сахар немного отличаются по вкусовым качествам и текстуре. Из-за этого в кулинарии для приготовления сахарной пудры принято использовать белый сахар, а для карамелизации — коричневый.