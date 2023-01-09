Коричневый и белый сахар: в чем разница
Одно из главных, но не единственное отличие двух этих продуктов — в культурах, из которых, собственно, добывают сахар. Белый сахар обычно получают из сахарной свеклы, а коричневый — из сахарного тростника.
Отличается и способ получения сахара. По словам врача-терапевта Алины Кобозевой, при производстве белого сахара сахарную свеклу нарезают и выжимают сок. Затем путем нагревания сок карамелизуется — получается сироп, из него производят сахарные кристаллы, а затем их очищают.
Врач-терапевт, семейный врач Цифровой клиники ВСК
— Обычно очищение производят с помощью гашеной извести или фосфорной кислоты. Благодаря этому кристаллы приобретают белый цвет, — добавляет Алина Кобозева.
Тростниковый сахар делают похожим образом. Вот только для очистки используют не гашеную известь или фосфорную кислоту, а костяной уголь — его получают, сжигая кости животных.
— В конечном продукте нет остатков костяного угля. Однако некоторые люди не используют этот вид сахара в пищу из-за того, что в процессе производства используются продукты животного происхождения, — уточнила врач.
Коричневый полезнее?
Многие люди покупают коричневый сахар в надежде, что он более полезный, чем белый. По словам врача, отличий в пользе-вреде очень мало.
По калорийности и белый и коричневый сахар примерно одинаковы. В 4 граммах (1 чайная ложка) тростникового сахара содержится 15 калорий, а белого — 16,5.
С точки зрения пищевой ценности, оба продукта тоже практически не отличаются. Все это источник быстрых углеводов — глюкозы, которая обеспечивает клетки организма энергией. Немного повышает пищевую ценность коричневого сахара патока (меласса) — именно она придает продукту особый цвет.
— Патока содержит в себе микроэлементы — железо, калий, кальций и другие. Однако количество этих микроэлементов очень мало, поэтому не стоит рассматривать этот продукт как их основной источник, — уверяет Алина Кобозева.
В то же время тростниковый и белый сахар немного отличаются по вкусовым качествам и текстуре. Из-за этого в кулинарии для приготовления сахарной пудры принято использовать белый сахар, а для карамелизации — коричневый.
— С точки зрения пользы для здоровья, разницы в этих продуктах нет. Оба вида сахара состоят из сахарозы. Поступая в организм, сахароза распадается на более простые молекулы, в том числе на молекулы глюкозы, которая затем используется в различных процессах обмена веществ. С медицинской точки зрения, нет более полезного или вредного вида сахара. И тростниковый, и белый сахар надо употреблять в пищу в ограниченном количестве. К тому же не стоит забывать, что глюкоза и более сложные сахара также содержатся во многих других продуктах, в том числе овощах, фруктах, крупах. Даже в томатной пасте, соевом соусе и сыре. Поэтому важно соблюдать суточную норму углеводов в целом — то есть не только сахара в чистом виде, но и в добавленном, — сказала наш эксперт.
По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для взрослого суточная норма сахара не должна превышать 10 процентов от общего числа потребленных калорий — это около 50 граммов сахара в сутки.
Другие виды сахара
В составе различных продуктов можно увидеть и другие виды сахара. Например:
мед,
сироп агавы,
сироп топинамбура,
кленовый сироп,
декстрин,
декстроза,
лактоза.
По словам Алины Кобозевой, все эти виды сахара содержат глюкозу, сахарозу и другие простые углеводы, только в разном соотношении.
— Простые углеводы в любом виде служат основным источником энергии для нашего организма. Они активно участвуют в процессах метаболизма органов и систем. При избытке в рационе простых углеводов могут развиваться хронические заболевания — то же нарушение толерантности к глюкозе, сахарный диабет, нарушения работы печени. Поэтому вы можете выбрать любой вид сахара, какой вам больше нравится. Главное — употреблять его в небольшом количестве, — заключила специалист.