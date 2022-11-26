Бывают ситуации, когда без десерта, булочек или шоколадки просто не обойтись. Сахар быстро дает заряд энергии, начинаешь лучше соображать, и настроение улучшается. Но прежде чем начинать бороться с сахарной зависимостью, важно для себя понять — зачем вы так делаете. Возможно, за этой пищевой привычкой скрывается что-то более серьезное. Например, постоянный стресс, накопившиеся обиды или одиночество — тогда простое исключение сахара может ввести вас в еще более глубокий кризис. А может, имеется дефицит каких-то микроэлементов в организме или гормонов счастья.
По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, с самой сахарной зависимостью можно справиться всего лишь за 10 дней. Как объяснила врач, уже через неделю должны произойти изменения в структуре вкусовых «сладких» рецепторов, а через 3 недели — появиться «первые зачатки» привычки обходиться без конфет.
Как этого добиться? В своем телеграм-канале доктор
1-й день
Нужно запастись белково-жировыми перекусами. Каждый раз, когда появится непреодолимая тяга, можно съесть: авокадо, оливки, домашний урбеч, тыквенные семечки, лен, орехи, рыбу.
2-й день
Добавляем побольше клетчатки, улучшаем работу ЖКТ (зеленые овощи, трава, капуста).
3-й день
Анализируем, где еще остался скрытый сахар (мюсли, кетчуп, соусы, майонез, йогурт, соки, полуфабрикаты).
4-й день
Начинается ломка. На помощь придут сухофрукты. Кусочки кураги, чернослива или сушеных яблок можно добавлять в кашу или травяной чай.
5-й день
Ломка усиливается. Можно съесть несколько долек темного шоколада.
6-й день
Расширяем питьевой режим за счет воды, ягодного морса без сахара, отвара кураги или чернослива.
7-й день
Стало легче. Чтобы не сорваться, увеличиваем количество приемов пищи: 4–5-разовое питание мелкими порциями.
8-й день
Все еще думаем о том, как не встретиться с вкусняшками. Надо подстраховаться на работе, в машине, в сумке альтернативами конфетам и печенью: орешки, семечки, пара фиников, кусочки сыра.
9-й день
При каждом эпизоде «сейчас куплю и съем» повторите 50 раз любое слово на иностранном языке, отожмитесь 5-6 раз, дышите глубоко, отвлекайтесь.
10-й день
Вознаградите себя за стойкость полезным десертом без сахара. Это может быть ягодное желе, пастила без сахара, мармелад на заменителе, кусочки сладких фруктов.
Что еще может помочь
Как рассказывал психолог Илья Шабшин, без работы с психологическими первопричинами тяги к сладкому избавиться от вредной пищевой привычки не получится. Когда же вы ее поймете и постараетесь решить, психолог посоветовал заменять привычные сладости на более полезные альтернативы. Например, вместо чая с пирожными после обеда есть свежие фрукты.
Диетолог Альбина Комиссарова рекомендует не сводить борьбу с тягой к сладкому к полному отказу от него — надо разрешать себе сладкое время от времени и в умеренных количествах. Как напомнила врач, строгие запреты почти всегда приводят к срывам. Кроме того, сладкоежкам надо научиться почаще готовить полезные десерты дома. И еще одно правило — просто реже покупать конфеты и печенье. Если дома не будет годовых запасов шоколада, соблазн съесть его будет куда меньше.