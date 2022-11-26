Бывают ситуации, когда без десерта, булочек или шоколадки просто не обойтись. Сахар быстро дает заряд энергии, начинаешь лучше соображать, и настроение улучшается. Но прежде чем начинать бороться с сахарной зависимостью, важно для себя понять — зачем вы так делаете. Возможно, за этой пищевой привычкой скрывается что-то более серьезное. Например, постоянный стресс, накопившиеся обиды или одиночество — тогда простое исключение сахара может ввести вас в еще более глубокий кризис. А может, имеется дефицит каких-то микроэлементов в организме или гормонов счастья.

По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, с самой сахарной зависимостью можно справиться всего лишь за 10 дней. Как объяснила врач, уже через неделю должны произойти изменения в структуре вкусовых «сладких» рецепторов, а через 3 недели — появиться «первые зачатки» привычки обходиться без конфет.