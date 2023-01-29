Группа исследователей из университетов США решила выяснить, как время проведения тренировок сказывается на здоровье мужчин и женщин, учитывая именно половые различия. В своем эксперименте они задействовали 30 женщин и 26 мужчин в возрасте 25–55 лет. Их разделили на две группы. Одна занималась утром — с 6 до 8 часов, вторая вечером — с 18.30 до 20.30. В течение 12 недель исследователи оценивали динамику нескольких показателей здоровья участников.

И вот что они заметили.

У женщин утренние тренировки помогали эффективнее сжигать общий жир и жир на животе, а также снижать артериальное давление, наращивать силу мышц в нижней части тела. Вечерние же улучшали силу и выносливость мышц верхней части тела, а также улучшали общее настроение.

У мужчин вечерние тренировки лучше утренних стимулировали липидный обмен, снижали систолическое (верхнее) артериальное давление и утомляемость.

Отмечается также, что все добровольцы были некурящими, без заболеваний сердца и сосудов, метаболических нарушений и лишнего веса. Кроме того, они были достаточно активными — регулярно давали себе неплохие физнагрузки. А в их тренировки во время эксперимента входили разные типы упражнений — с отягощением, на подъем и выносливость, интервальные, растяжка.