почему после еды клонит в сон и нет сил ничего делать
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Считается, что если у вас все в порядке со здоровьем и нет никаких проблем с пищеварением, то завтрак, обед и ужин не приводят к каким-либо жалобам. Организм пополняет запас калорий и энергии, расходует их на свои нужды, а вы ощущаете прилив сил для последующей работы. Но так бывает далеко не у всех. Зачастую люди, даже слегка перекусив, чувствуют слабость и начинают зевать, голова практически «выключается» из работы, и нужно время, чтобы сновать начать что-то делать.

Почему так происходит и в каких случаях эти симптомы — признак проблем здоровья? Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Юлия Зотова
Юлия Зотова
Эпидемиология

ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Причин много, у каждого они — свои

Причин, по которым после обеда вас непреодолимо тянет в сон, — много. Послеобеденная усталость возможна и у относительно здоровых людей, если они употребляли достаточно плотную, «тяжелую» пищу, банально переели и выпили некоторое количество алкоголя. Кроме того, подобные ощущения возможны в случае, если ваш рацион питания в целом неидеален, в меню много нездоровых блюд, нарушен режим питания в целом.

Однако подобными признаками могут проявиться и некоторые особые состояния организма — беременность или климактерический период, что связано с изменениями баланса гормонов. Помимо них причинами могут быть колебания уровня глюкозы при сахарном диабете, проблемы с пищеварительной системой, постпрандиальный синдром.

Есть данные о том, что возникновение сонливости и усталости после приема пищи зависит от наших циркадных ритмов. При их сбое мы ощущаем не бодрость, а слабость. Но это утверждение еще требует проверки.

Чувство усталости и сонливости после еды может быть обусловлено несколькими причинами, о которых стоит поговорить подробнее.

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Нарушение режима бодрствования и отдыха

Если человек много работает и совсем мало отдыхает, на сон выделяет по 5-6 часов в сутки, то усталость после еды не заставит себя ждать. Для переваривания пищи в желудке организм тратит много энергии, поэтому при хроническом недосыпе после обеда будет клонить в сон.

Обезвоживание и дефицит жидкости в организме

При нарушении питьевого режима уменьшается общий объем крови в организме, артериальное давление снижается. Поэтому после еды может появиться чувство сонливости и усталости.

Для переваривания пищи необходимо хорошее кровоснабжение

Процесс переваривания в нашем теле начинается уже в ротовой полости, при жевании. Затем пища поступает в желудок для дальнейшего пищеварения. На эти процессы требуется много энергии и кислорода, поэтому в кровеносные сосуды ЖКТ поступает много крови — происходит перераспределение кровотока и обеднение других органов: головного мозга, легких, сердца. Это провоцирует слабость и усталость.

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Простые углеводы в питании

Простые углеводы — выпечка, сахар, шоколад — быстро метаболизируются и усваиваются организмом. При этом мы сначала чувствуем большой прилив энергии, однако уже через 30 минут снова хочется спать.

Мало свежего воздуха в помещении

Если помещение, где происходит прием пищи, плохо проветривается, то в воздухе создается повышенная концентрация углекислого газа. СО2 негативно влияет на головной мозг, из-за этого после приема пищи может хотеться спать.

Продукты содержат аминокислоту триптофан

В некоторых продуктах находится много аминокислоты триптофан. Мясо индейки, сыр, шпинат, бананы богаты этим веществом. Аминокислота участвует в образовании гормона серотонина, который отвечает за чувство расслабления и удовольствия, а также мелатонина — он отвечает за цикл сна и бодрствования. Соответственно при употреблении пищи, богатой триптофаном, возникает расслабление и сонливость.

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Заболевания, вызывающие сонливость

Врачи утверждают, что сонливость и слабость после еды могут быть признаком серьезных заболеваний:

  • Дискинезии желчевыводящих путей, холецистита. Они проявляются чувством тяжести в правом боку после еды, слабостью, тошнотой.

  • Сахарного диабета — характерны слабость, чувство голода, похудение, головокружение.

  • Гипотиреоза — сопровождается сонливостью, апатией, плохим настроением, головными болями.

  • Астенического синдрома после перенесенной инфекции — характеризуется постоянным желанием отдохнуть и полежать. После еды оно может усиливаться. Астения часто встречается после гриппа и COVID-19.

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Полезные советы от гастроэнтеролога

Для того чтобы чувствовать себя бодрым и активным после еды, достаточно выполнять рекомендации:

  1. прием пищи осуществлять в чистом хорошо проветриваемом помещении, если погода позволяет, то можно на улице (в парке, сквере);

  2. стараться высыпаться, уделяя сну по 8-9 часов каждый день;

  3. заниматься физической активностью;

  4. в распорядок дня добавить прогулки на свежем воздухе;

  5. пищу употреблять небольшими порциями;

  6. пить в течение дня воду до 1,5-2 литров ежедневно;

  7. в рацион включить полноценный белок (мясо куриной грудки, индейки, орехи), свежие овощи и фрукты, растительные масла, богатые омега 3-6 (льняное, оливковое масло).

Алена Парецкая