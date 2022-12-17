Причин много, у каждого они — свои

Причин, по которым после обеда вас непреодолимо тянет в сон, — много. Послеобеденная усталость возможна и у относительно здоровых людей, если они употребляли достаточно плотную, «тяжелую» пищу, банально переели и выпили некоторое количество алкоголя. Кроме того, подобные ощущения возможны в случае, если ваш рацион питания в целом неидеален, в меню много нездоровых блюд, нарушен режим питания в целом .

Однако подобными признаками могут проявиться и некоторые особые состояния организма — беременность или климактерический период, что связано с изменениями баланса гормонов. Помимо них причинами могут быть колебания уровня глюкозы при сахарном диабете, проблемы с пищеварительной системой, постпрандиальный синдром.

Есть данные о том, что возникновение сонливости и усталости после приема пищи зависит от наших циркадных ритмов . При их сбое мы ощущаем не бодрость, а слабость. Но это утверждение еще требует проверки.

Чувство усталости и сонливости после еды может быть обусловлено несколькими причинами, о которых стоит поговорить подробнее.