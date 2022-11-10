Объем воды в 2 литра — очень приблизительная и усредненная цифра: ее вывели для того, чтобы обычные люди примерно понимали, на что ориентироваться. Так гораздо проще для восприятия, нежели рекомендация «30-50 миллилитров воды на килограмм массы тела». Хотя индивидуальный подсчет точнее, а это вся жидкость, которая включает и пищу, и напитки.

Почему же такое внимание уделяют именно воде, ее регулярному потреблению? Дело в том, что все процессы организма происходят только в водной среде, без достаточного количества жидкости нарушится здоровье. Но что будет, если ежедневно пить 2 литра воды, и чем грозит дефицит жидкости? Об этом «Доктору Питеру» рассказала диетолог Гульшат Сираева.