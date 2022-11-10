Объем воды в 2 литра — очень приблизительная и усредненная цифра: ее вывели для того, чтобы обычные люди примерно понимали, на что ориентироваться. Так гораздо проще для восприятия, нежели рекомендация «30-50 миллилитров воды на килограмм массы тела». Хотя индивидуальный подсчет точнее, а это вся жидкость, которая включает и пищу, и напитки.
Почему же такое внимание уделяют именно воде, ее регулярному потреблению? Дело в том, что все процессы организма происходят только в водной среде, без достаточного количества жидкости нарушится здоровье. Но что будет, если ежедневно пить 2 литра воды, и чем грозит дефицит жидкости? Об этом «Доктору Питеру» рассказала диетолог Гульшат Сираева.
Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностикиvk.com/dr.gulshat
Каждому — свой объем
Объем потребляемой за сутки жидкости зависит от многих факторов:
возраста — взрослый, ребенок, пожилой человек;
общего состояния здоровья — проблемы сердца, почек, пищеварительные расстройства;
температуры и влажности воздуха на улице и в доме;
частоты и интенсивности тренировок, физической нагрузки (потери жидкости с потом);
веса тела (нормальная масса или ожирение);
особенностей питания (употребление преимущественно плотной пищи, первых блюд, овощей, фруктов);
особенностей работы, наличия стрессов, психоэмоциональных нагрузок.
В зависимости от этого кому-то нужно потреблять больше жидкости, кому-то меньше. По мнению физиологов, минимальное количество жидкости (включая пищу, напитки, питьевую воду) составляет 30 мл на каждый килограмм тела. При повышенных потерях жидкости цифра может повышаться до 40-50 мл.
Как понять — когда нужно пить воду?
Самым основным ориентиром для вас должно стать чувство жажды. В мозге есть особая область — центр жажды, который получает сигналы от организма каждый раз, когда страдает баланс жидкости и солей. Чтобы не допустить обезвоживания, тело включает механизм, побуждающий человека искать воду, чтобы попить.
Но есть и ситуации, когда о пополнении баланса жидкости нужно позаботиться дополнительно:
пребывание в жарком климате, особенно с ветром и низкой влажностью;
активные тренировки, при которых тело сильно потеет;
возраст после 70 лет, когда мозговые центры снижают свою чувствительность, в этом случае требуется дополнительный прием жидкости;
в целом полезно примерно каждые 30-40 минут делать 2-3 глотка воды для того, чтобы поступление жидкости было равномерным на протяжении суток.
Что пить — воду, чай или соки?
Лучше всего для питья подходит обычная питьевая вода. Если минеральная — то только столовая, лечебные и лечебно-столовые воды для повседневного употребления не подходят. В них слишком много минералов. Допустимо употребление чая или сока, но они должны быть без дополнительного сахара, чтобы не создавать избыток калорий и нагрузку на поджелудочную железу.
Кстати, утверждение о том, что лучше пить воду с лимоном, не имеет никакого смысла. Кроме приятной кислинки и улучшения вкуса, никаким другим позитивным эффектом такая вода не обладает. Информация о том, что эта жидкость снижает массу тела и разгоняет метаболизм, не получила подтверждения.
Какие патологии требуют повышения потребления жидкости
Есть ситуации, когда нужно увеличить потребление жидкости на фоне определенных патологий и состояний, влияющих на метаболизм и потери воды через почки, кожу или с дыханием. Среди них стоит выделить:
повышение температуры, особенно — длительная лихорадка на фоне инфекций;
потерю жидкости при усиленной потливости, рвоте или диарее;
кровотечения, когда теряется определенный объем жидкости;
период после оперативных вмешательств;
отравление различными ядами, токсическими соединениями для ускорения их выведения почками;
ожоги большой площади;
некоторые эндокринные патологии (сахарный и несахарный диабет).
Однако объем потребления жидкости всегда надо согласовывать с врачом, чтобы не навредить организму избыточной водной нагрузкой.
Стакан воды утром — полезно?
Многие специалисты считают, что если начинать день со стакана теплой воды — это поможет организму активнее работать. Дополнительно простимулирует пищеварительный тракт, мочевыделительный тракт, иммунную и сердечно-сосудистую системы.
Натощак стоит пить только обычную воду, без каких-либо добавок — лимона, меда, сока. Так как добавки раздражающе влияют на стенки желудка и могут повышать уровень кислотности. А при употреблении лимонной воды на протяжении длительного периода могут образоваться камни в почках.
Гульшат Сираева замечает — основной объем лучше выпивать в первой половине дня, до 17-18 часов, чтобы не было нагрузки на активно работающие почки.
Холодная или теплая, а может — горячая?
Самой оптимальной температурой воды для питья эксперты считают примерно 30-40 градусов. Очень холодная вода, особенно со льдом, может грозить спазмами желчных путей и раздражением стенок желудка. Подобные ситуации особенно опасны на фоне холецистита и желчнокаменной болезни, язвенных поражений и гастрита. Вода температурой более 60 градусов опасна ожогами пищевода и желудка, что может грозить гастритами и эзофагитом.