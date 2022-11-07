Эндокринолог Фадихан рассказала, как жесткость и рН питьевой воды влияют на здоровье

Вода стала называться «жесткой» из-за того, что ткань, которую стирали в ней, становилась более жесткой на ощупь. Со временем при стирке в такой воде ткань становится менее прочной и рвется. Сегодня эксперты особо оценивают два фактора качества воды: содержание в ней примесей, солей металлов и pH — это водородный показатель вещества, отражающий кислотность.

Соответственно, жесткой воду делает высокое содержание солей. А чтобы сделать воду мягче, ее необходимо от этих солей и посторонних примесей очистить. Пресловутая накипь — как раз и есть осевшие из воды со временем соли металлов. Чем они могут навредить здоровью и зачем нужно знать рН воды, «Доктору Питеру» рассказала Наталья Фадихан, врач-эндокринолог.