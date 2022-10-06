5 питьевых привычек, которые медленно, но верно разрушают ваши кости

Остеопороз — это болезнь, которая делает ваши кости слабыми и ломкими. Для людей с таким диагнозом любая, даже не самая серьезная, на первый взгляд, травма чревата переломом.
Как снизить возможные риски? Никакого волшебства: помогут отказ от вредных привычек, спорт и здоровое питание. Кстати, насчет последнего — важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, как и что пьете.
Вот несколько питьевых привычек, которые повышают вероятность развития остеопороза.
Пить алкоголь
Вы можете думать, что раз не уходите в запои и пьете только дорогой алкоголь, то вред для вашего здоровья будет не столь значительным. Однако факт остается фактом: 8 и более порций спиртного в неделю для женщин и 15 или более порций для мужчин серьезно повышают риск остеопороза. Для понимания — одна порция соответствует приблизительно 350 мл пива или 150 мл вина.
Дело в том, что плотность ваших костей зависит от кальция и витамина D. А алкоголь, отмечает диетолог Саманта Кассети, одновременно увеличивает количество кальция, выходящего из организма вместе с мочой, и мешает выработке витамина D. А еще чрезмерная любовь к горячительному может повышать уровень гормона стресса кортизола — так что по вашим костям будет нанесен тройной удар.
Покупать спортивные напитки
Сейчас такие стали продавать даже в обычных супермаркетах. Выглядят они довольно соблазнительно — вроде как здоровая альтернатива сладкой газировке. Производитель еще и обещает, что такое питье — идеальный вариант, чтобы взять с собой на тренировку.
Как правило, в подобные напитки добавляют много натрия. Вещество выступает энергетическим стимулятором наших мышц. Без достаточного количества натрия вы можете быстро устать во время упражнений.
Однако именно из-за натрия спортивные морсы и соки могут быть вредны. Есть
Каждый день пить газировку
Сладкие лимонады опасны не только высоким содержанием сахара. В них добавляют фосфорную кислоту. Это вещество помогает улучшить вкус и предотвратить появление плесени, однако увы, и она способствует вымыванию кальция.
В некоторых из лимонадов есть еще и кофеин — он тоже мешает кальцию усваиваться.
Ученые
Отказываться от молока
Многие люди полагают, что молоко нужно пить только маленьким детям — а для взрослых оно, мол, скорее вредно. Однако на самом деле этот продукт может защитить вас от остеопороза, особенно если вы будете покупать обогащенное молоко, с добавлением витамина D.
Опубликованное в архиве общественного здравоохранения исследование показало: у пожилых, которые употребляют подобные молочные продукты ежедневно, снижается частота остеопоротических переломов.
Пить покупные соки
Фруктовые соки многие люди воспринимают как что-то полезное. Однако на самом деле в них, как правило, добавляют очень много сахара. В рамках обзора, результаты которого были опубликованы в издании
нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf
Что еще вредит костям
Способствовать снижению уровня кальция могут не только жидкости, отмечает диетолог Ирина Кононенко.
Например, кальцию может мешать усваиваться пальмовое масло. Дело в том, что у этого продукта очень высокая плотность липидного состава. Пальмовое масло почти не окисляется и не дает всасываться микроэлементам, витаминам и минералам.
Еще на процессы минерализации могут повлиять слишком радикальные диеты или импровизированные голодания.
Кроме того, вымывать кальций может и кофе — если пить его в слишком больших количествах, больше четырех чашек в день.