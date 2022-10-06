5 питьевых привычек, которые медленно, но верно разрушают ваши кости

Остеопороз — это болезнь, которая делает ваши кости слабыми и ломкими. Для людей с таким диагнозом любая, даже не самая серьезная, на первый взгляд, травма чревата переломом.

Как снизить возможные риски? Никакого волшебства: помогут отказ от вредных привычек, спорт и здоровое питание. Кстати, насчет последнего — важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, как и что пьете.

Вот несколько питьевых привычек, которые повышают вероятность развития остеопороза.