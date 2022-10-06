5 питьевых привычек, которые медленно, но верно разрушают ваши кости
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Остеопороз — это болезнь, которая делает ваши кости слабыми и ломкими. Для людей с таким диагнозом любая, даже не самая серьезная, на первый взгляд, травма чревата переломом.

Как снизить возможные риски? Никакого волшебства: помогут отказ от вредных привычек, спорт и здоровое питание. Кстати, насчет последнего — важно следить не только за тем, что вы едите, но и за тем, как и что пьете.

Вот несколько питьевых привычек, которые повышают вероятность развития остеопороза.

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Пить алкоголь

Вы можете думать, что раз не уходите в запои и пьете только дорогой алкоголь, то вред для вашего здоровья будет не столь значительным. Однако факт остается фактом: 8 и более порций спиртного в неделю для женщин и 15 или более порций для мужчин серьезно повышают риск остеопороза. Для понимания — одна порция соответствует приблизительно 350 мл пива или 150 мл вина.

Дело в том, что плотность ваших костей зависит от кальция и витамина D. А алкоголь, отмечает диетолог Саманта Кассети, одновременно увеличивает количество кальция, выходящего из организма вместе с мочой, и мешает выработке витамина D. А еще чрезмерная любовь к горячительному может повышать уровень гормона стресса кортизола — так что по вашим костям будет нанесен тройной удар.

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Покупать спортивные напитки

Сейчас такие стали продавать даже в обычных супермаркетах. Выглядят они довольно соблазнительно — вроде как здоровая альтернатива сладкой газировке. Производитель еще и обещает, что такое питье — идеальный вариант, чтобы взять с собой на тренировку.

Как правило, в подобные напитки добавляют много натрия. Вещество выступает энергетическим стимулятором наших мышц. Без достаточного количества натрия вы можете быстро устать во время упражнений.

Однако именно из-за натрия спортивные морсы и соки могут быть вредны. Есть исследования, которые доказывают: натрий ускоряет процесс вымывания кальция. Чем меньше кальция — тем более хрупкие ваши кости.

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Каждый день пить газировку

Сладкие лимонады опасны не только высоким содержанием сахара. В них добавляют фосфорную кислоту. Это вещество помогает улучшить вкус и предотвратить появление плесени, однако увы, и она способствует вымыванию кальция.

В некоторых из лимонадов есть еще и кофеин — он тоже мешает кальцию усваиваться.

Ученые выяснили: у тех, кто пьет газировку каждый день, риск переломов возрастает в пять раз.

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Отказываться от молока

Многие люди полагают, что молоко нужно пить только маленьким детям — а для взрослых оно, мол, скорее вредно. Однако на самом деле этот продукт может защитить вас от остеопороза, особенно если вы будете покупать обогащенное молоко, с добавлением витамина D.

Опубликованное в архиве общественного здравоохранения исследование показало: у пожилых, которые употребляют подобные молочные продукты ежедневно, снижается частота остеопоротических переломов.

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Пить покупные соки

Фруктовые соки многие люди воспринимают как что-то полезное. Однако на самом деле в них, как правило, добавляют очень много сахара. В рамках обзора, результаты которого были опубликованы в издании Missouri Medicine, слишком большое количество сахара в рационе может негативно повлиять на минеральную плотность костей сразу по нескольким причинам. Во-первых, переизбыток сахара увеличивает количество кальция и магния, которые выходят с мочой. Во-вторых, он же мешает усваиваться кальцию и снижает уровень активного витамина D в организме, пишет ETNT.

Ирина Кононенко
Ирина Кононенко
диетология

нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf

Что еще вредит костям

Способствовать снижению уровня кальция могут не только жидкости, отмечает диетолог Ирина Кононенко.

Например, кальцию может мешать усваиваться пальмовое масло. Дело в том, что у этого продукта очень высокая плотность липидного состава. Пальмовое масло почти не окисляется и не дает всасываться микроэлементам, витаминам и минералам.

Еще на процессы минерализации могут повлиять слишком радикальные диеты или импровизированные голодания.

Кроме того, вымывать кальций может и кофе — если пить его в слишком больших количествах, больше четырех чашек в день.

Дарья Гапионок