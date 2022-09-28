Исследование на ту же тему проводили ученые из Будапешта и Лондона. И пришли к аналогичным выводам, но есть небольшое отличие.

Так, авторы этой работы 11 лет анализировали пищевые привычки британцев. В итоге выяснилось: три чашки кофе каждый день могут снизить риск преждевременной смерти на 12%, смерти от сердечных недугов — на 17%, от инсульта — на 21%. Кроме того, ученые пришли к выводу, что если у человека нет серьезных медицинских противопоказаний, то в целом кофе будет для него скорее полезным напитком.

Однако европейские ученые при этом утверждают, что такими свойствами обладает только свежий молотый кофе.

Как бы там ни было, стоит знать: на свойства кофе влияет не только его вид и допинги вроде сливок или сахара, но и способ приготовления. О том, какой метод кофеварения самый вредный для здоровья, узнай ЗДЕСЬ.