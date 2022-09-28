Все мы хотим прожить как можно дольше и сохранить здоровье. Далеко не все из атрибутов здорового образа жизни, будем честны, так уж приятны: нужно прилагать определенные усилия для того, чтобы питаться правильно и заниматься спортом.
Однако есть и весьма полезная привычка, которая поможет продлить вашу жизнь. Речь идет о кофе.
Ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера в Австралии
Участников эксперимента спросили, сколько чашек кофе они пьют каждый день и в каком виде предпочитают этот напиток: молотый, растворимый, без кофеина или с молоком. Затем людей распределили на шесть групп в зависимости от количества выпитого кофе — от 0 до 5 чашек ежедневно.
С начала эксперимента прошло 12 лет. За это время 27 тысяч участников эксперимента ушли из жизни. В итоге оказалось: те, кто пил кофе в любом виде, имели меньший риск смертности. Самое большое снижение риска преждевременной смерти ученые заметили в группе, члены которой пили по 2-3 кружки кофе ежедневно.
Все дело в том, какое влияние кофе оказывает на здоровье сердца и сосудов — именно болезни, связанные с этой системой, чаще всего становятся причиной смерти. Патологии такого рода ученые обнаружили к концу эксперимента у 43 тысяч участников исследования. Реже всего с этими болезнями сталкивались члены все той же группы.
Исследование на ту же тему проводили ученые из Будапешта и Лондона. И пришли к аналогичным выводам, но есть небольшое отличие.
Так, авторы этой работы 11 лет анализировали пищевые привычки британцев. В итоге выяснилось: три чашки кофе каждый день могут снизить риск преждевременной смерти на 12%, смерти от сердечных недугов — на 17%, от инсульта — на 21%. Кроме того, ученые пришли к выводу, что если у человека нет серьезных медицинских противопоказаний, то в целом кофе будет для него скорее полезным напитком.
Однако европейские ученые при этом утверждают, что такими свойствами обладает только свежий молотый кофе.
Как бы там ни было, стоит знать: на свойства кофе влияет не только его вид и допинги вроде сливок или сахара, но и способ приготовления. О том, какой метод кофеварения самый вредный для здоровья, узнай ЗДЕСЬ.