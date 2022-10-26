Самое главное правило для родителей при купании ребенка в ванной, о котором всегда напоминают специалисты, — никогда не оставлять его одного, тем более в воде. Даже на секунду — и за такое непродолжительное время может произойти трагедия.
Также важно правильно выбирать игрушки для ванной, которые так любят дети.
Врач-педиатр, главный внештатный педиатр минздрава Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ)
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Доктор дала родителям еще 5 советов, как сделать купание малыша более безопасным:
следите, чтобы игрушки не попали ребенку в рот и не перекрыли дыхательные пути;
уберите подальше стеклянные предметы и всё, что может разбиться и рассыпать вокруг опасные осколки;
постелите на дно ванной противоскользящий коврик, чтобы ребенок в игре не поскользнулся и не ударился о стенку;
не наливайте ванну доверху — ребенок должен сидеть в воде по грудь;
контролируйте температуру воды в ванной. Купание в ванной и закаливание — разные вещи, и об этом надо помнить. Если вода остынет и ребенку станет некомфортно, он может попытаться самостоятельно выбраться из ванны.
Как понять, что ребенок замерз
Гулять дети любят не меньше, чем купаться. И не всегда просто понять, что ребенок замерз. Особенно если он маленький и еще плохо может объяснить свое состояние.
У маленьких детей, особенно до года, механизм терморегуляции развит хуже, чем у взрослых. Это надо учитывать, одевая ребенка на прогулку. Врачи называли 5 признаков гипотермии, которые подскажут родителям: надо срочно утеплять малыша или бежать домой, в тепло.
Холодные ноги и руки. Это самый популярный индикатор переохлаждения. В то же время именно через руки и ноги тепло уходит быстрее, поэтому на всякий случай потрогайте еще шею ребенка сзади.
Бледная кожа. При переохлаждении кожа ребенка становится бледнее обычного. К этому может добавляться пониженная активность и сонливость.
Беспокойное поведение. На начальных стадиях замерзания ребенок может ворочаться, чтобы показать, что ему холодно. Если нет других причин для беспокойства, попробуйте надеть ему теплые носки или добавить дополнительный слой одежды.
Чихание. Если младенец внезапно начал чихать, скорее всего, он замерз.
Слишком спокойное поведение. Спокойствие и сонливость называют одними из самых тревожных симптомов переохлаждения. Они могут указывать на то, что ребенок сильно переохладился, и его тело уже не способно само себя согреть. Сразу обращайте внимание, если ребенок перестал играть, обхватил себя руками и стоит на месте.