Самое главное правило для родителей при купании ребенка в ванной, о котором всегда напоминают специалисты, — никогда не оставлять его одного, тем более в воде. Даже на секунду — и за такое непродолжительное время может произойти трагедия.

Также важно правильно выбирать игрушки для ванной, которые так любят дети.