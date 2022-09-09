- Ребенок часто болеет не потому, что у него ослаблен иммунитет. Вернее, он у него в процессе частых заболеваний ослабевает, потому что у него остаются какие-то очаги инфекции, чаще всего, — это верхние дыхательные пути недолеченные, — рассказал Исмаил Османов изданию «Мослента».

Как пояснил детский врач, при заболевании ребенка родители часто стараются просто «заглушить» симптомы вместо того, чтобы провести серьезное лечение. В итоге очаг болезни остается и при первом же удобном случае инфекция возобновляется.