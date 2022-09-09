По мнению Исмаила Османова, главного врача столичной Детской городской клинической больницы им. Башляевой, дети часто болеют простудой из-за недолеченной инфекции, что и подрывает иммунитет.
Главный врач Детской городской клинической больницы им. Башляевой, главный внештатный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, профессор, доктор медицинских наук
- Ребенок часто болеет не потому, что у него ослаблен иммунитет. Вернее, он у него в процессе частых заболеваний ослабевает, потому что у него остаются какие-то очаги инфекции, чаще всего, — это верхние дыхательные пути недолеченные, —
Как пояснил детский врач, при заболевании ребенка родители часто стараются просто «заглушить» симптомы вместо того, чтобы провести серьезное лечение. В итоге очаг болезни остается и при первом же удобном случае инфекция возобновляется.
Часто — это сколько?
Как ранее рассказывали специалисты Консультативно-диагностического центра СПбГПМУ, часто болеющие дети — скорее, условное понятие. К этой категории принято причислять детей, которые болеют респираторными заболеваниями чаще 4-6 раз в год, при этом важно понимать, насколько тяжело и долго они болеют.
Также врачи Педиатрического университета называли другие возможные причины, почему дети могут часто простужаться. О некоторых из них родители даже могут и не подозревать. Итак, могут влиять:
течение беременности у мамы;
возраст ребенка. Иммунная система формируется к 5-7 годам, поэтому считается, что более старшие дети должны болеть ОРВИ реже дошкольников — в норме не более 4 раз в год;
индивидуальные особенности иммунной системы ребенка;
условия его проживания;
наследственность. По словам врачей, склонность к частым простудам может передаваться по наследству, но большое значение имеют и сложившиеся семейные традиции — особенности образа жизни, питания, режима дня, отношения к болезням.
аллергия: лечат простуду, а надо сначала лечить аллергию. Кроме того, есть и обратная зависимость — предрасположенные к аллергии дети чаще заражаются вирусными инфекциями. Если у такого ребенка в доме живет кошка, силы организма у него будут уходить на «борьбу» с кошачьим аллергеном, в то же время защита от респираторных инфекций будет снижаться;
невыявленные аутоиммунные заболевания, лор-патологии (аденоиды, например), первичные иммуннодефициты;
психологические проблемы в семье, которые влияют на иммунитет.