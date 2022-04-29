Экологи США предсказали планете новые смертельные пандемии из-за изменений климата

В последние годы температура на планете сильно меняется: можно вспомнить хотя бы последнее аномально жаркое лето в Петербурге. Люди падали в обмороки, страдали от скачков давления и болей в сердце. В других регионах России и даже на других континентах тоже фиксировали резкие температурные перепады. Цифры от таких изменений удручающие: 9,43 процента смертей в разных странах ежегодно происходят из-за жары или холода. Смертность от холода за последнее десятилетие уменьшилась, однако эксперты отмечают рост смертей от зноя. И с каждым годом их становится все больше. Это выяснили в ходе масштабного эксперимента о влиянии климата на здоровье, который охватил весь мир.
Почему новых болезней будет только больше
Ученые твердят одно: глобальное потепление все ближе, нам его точно не удастся остановить. Такая экологическая катастрофа обернется большой бедой для сферы здравоохранения. Американские экологи выяснили, что дальнейший рост температуры на Земле приведет к резкому увеличению числа случаев передачи вирусов от животных к людям. Прогнозы и выводы ученых
«Глобальное потепление радикально меняет все экосистемы Земли, в том числе и то, как в них циркулируют различные вирусы. Мы выяснили, что изменение климата приведет к появлению нового опасного механизма распространения болезней, разносчиками которых выступят мигрирующие млекопитающие. Этот процесс, вероятно, уже начался», — заявил научный сотрудник Джорджтаунского университета США Грегори Олбери.
За последние 10 лет на Земле произошло несколько опасных вспышек вирусных инфекций. Самый яркий пример — пандемия COVID-19. До нее гремели вирус Эбола и вспышки птичьего гриппа. Однако способ передачи одинаковый: от животных и птиц к людям.
В ближайшем будущем таких механизмов станет только больше, уверены ученые. Они создали климатическую модель, которая спрогнозировала, как будут перемещаться ареалы животных из-за погодных изменений. Вывод краткий и совсем не оптимистичный: контактов между человеком, млекопитающими, птицами, грызунами станет значительно больше. Это приведет к тому, что в последующую половину столетия произойдет более 15 тысяч случаев обмена вирусами, которые изначально не встречались в популяциях животных и людей. Главные виновники заражения — рукокрылые — известные всем летучие мыши.
Прогресс все равно достиг огромных масштабов
Люди продолжают заражаться, болеть и умирать. Из-за этого мы считаем, что наша медицина далека от совершенства. Однако, перенесись мы сейчас в 16-17 века, мы бы думали, что она практически идеальна. Благодаря достижениям ученых и врачей в нашем веке нет смертельных болезней, которые забирали тысячи жизней еще в начале 20 века.