Экологи США предсказали планете новые смертельные пандемии из-за изменений климата

В последние годы температура на планете сильно меняется: можно вспомнить хотя бы последнее аномально жаркое лето в Петербурге. Люди падали в обмороки, страдали от скачков давления и болей в сердце. В других регионах России и даже на других континентах тоже фиксировали резкие температурные перепады. Цифры от таких изменений удручающие: 9,43 процента смертей в разных странах ежегодно происходят из-за жары или холода. Смертность от холода за последнее десятилетие уменьшилась, однако эксперты отмечают рост смертей от зноя. И с каждым годом их становится все больше. Это выяснили в ходе масштабного эксперимента о влиянии климата на здоровье, который охватил весь мир.

Почему новых болезней будет только больше