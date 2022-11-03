У каждого есть свои утренние ритуалы, чтобы проснуться и взбодриться. Кто-то сразу готовит ароматный кофе, кто-то делает глоток теплого травяного чая, а кто-то пьет натощак воду — чтобы запустить органы пищеварения и подготовить организм к завтраку. Но даже такую простую и полезную, по словам многих врачей, рекомендацию, как пить воду перед завтраком, важно выполнять правильно.
По словам специалистов, оставлять стакан воды перед сном на прикроватной тумбочке, чтобы попить из него ночью, если почувствуешь жажду, или утром, сразу после пробуждения, — плохая идея. Как
По мнению исследователей, вода, простоявшая в открытом стакане всю ночь, непригодна для питья. К аналогичным выводам пришел и доктор Марк Ливи из Медицинского центра милосердия в Массачусетсе. По его словам, в такой воде оседают пыль и грязь, да и в теплом помещении она становится подходящей средой для размножения бактерий и грибков. К тому же в открытый стакан может попасть муха — переносчик разных болезней.
Если все же вам очень хочется оставлять воду на ночь рядом с кроватью, специалисты советуют ставить закрытую бутылку с водой или накрывать стакан блюдцем.
Что стоит пить на голодный желудок?
Эксперты советуют пить утром натощак стакан негазированной воды. А еще лучше добавить в воду дольку лимона и ложку меда.
Такая привычка, по их словам, не только помогает не допускать обезвоживания, но и хорошо влияет на систему пищеварения и состояние кожи, делая ее более свежей и увлажненной.
Кому нельзя пить воду с лимоном
В чистой воде наш организм нуждается не только во время жары. Именно поэтому врачи призывают вырабатывать правильные питьевые привычки и пить достаточное количество воды в течение дня — в целом из расчета 30 мл воды на килограмм веса. А если иногда добавлять в нее еще пару капель лимонного сока, можно получить настоящий «эликсир здоровья».
Так, по словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, вода с лимоном
улучшает работу мозга (в лимоне много калия);
улучшает состояние кожи;
очищает печень, почки, сосуды;
улучшает зрение;
укрепляет иммунитет;
устраняет первые признаки ангины.
Однако лимонная вода не всем будет полезна. Как рассказывала врач-генетик, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова, от лимонной воды стоит отказаться тем, у кого есть
болезни желудочно-кишечного тракта — например, гастрит, язва желудка, изжога, желчнокаменная болезнь;
аллергия на лимонный сок;
сердечно-сосудистые заболевания;
склонность к отекам,
повышенная чувствительность зубной эмали.