У каждого есть свои утренние ритуалы, чтобы проснуться и взбодриться. Кто-то сразу готовит ароматный кофе, кто-то делает глоток теплого травяного чая, а кто-то пьет натощак воду — чтобы запустить органы пищеварения и подготовить организм к завтраку. Но даже такую простую и полезную, по словам многих врачей, рекомендацию, как пить воду перед завтраком, важно выполнять правильно.

По словам специалистов, оставлять стакан воды перед сном на прикроватной тумбочке, чтобы попить из него ночью, если почувствуешь жажду, или утром, сразу после пробуждения, — плохая идея. Как пишет польское издание Onet.pl, исследования ученых из Университета Джона Хопкинса показывают, что такая привычка не приносит пользы нашему здоровью.

По мнению исследователей, вода, простоявшая в открытом стакане всю ночь, непригодна для питья. К аналогичным выводам пришел и доктор Марк Ливи из Медицинского центра милосердия в Массачусетсе. По его словам, в такой воде оседают пыль и грязь, да и в теплом помещении она становится подходящей средой для размножения бактерий и грибков. К тому же в открытый стакан может попасть муха — переносчик разных болезней.

Если все же вам очень хочется оставлять воду на ночь рядом с кроватью, специалисты советуют ставить закрытую бутылку с водой или накрывать стакан блюдцем.