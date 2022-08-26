Есть блюдо, по которому погулял таракан, не стали бы есть 6 из 10 человек. А вот к засиженному мухами мы относимся куда более лояльно. Просто сгоняем насекомое и продолжаем трапезу. Тем временем мухи могут нанести нам ничуть не меньший вред, чем «домашние» прусаки. По данным ученых, опасность подхватить кишечное расстройство из-за мух и вовсе в два раза выше, чем от тараканов.

- Мухи оказываются в самых отвратительных местах: фекалиях, мусоре, гниющих тушах животных, — предупреждают энтомологи.

Кстати, а как вам тот факт, что перед тем, как попробовать вашу еду, муха на нее плюет. Не совсем в буквальном смысле, конечно.