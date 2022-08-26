Есть блюдо, по которому погулял таракан, не стали бы есть 6 из 10 человек. А вот к засиженному мухами мы относимся куда более лояльно. Просто сгоняем насекомое и продолжаем трапезу. Тем временем мухи могут нанести нам ничуть не меньший вред, чем «домашние» прусаки. По данным ученых, опасность подхватить кишечное расстройство из-за мух и вовсе в два раза выше, чем от тараканов.
- Мухи оказываются в самых отвратительных местах: фекалиях, мусоре, гниющих тушах животных, — предупреждают энтомологи.
Кстати, а как вам тот факт, что перед тем, как попробовать вашу еду, муха на нее плюет. Не совсем в буквальном смысле, конечно.
- Мухи выдавливают капельки жидкости разного размера («пузырьки»), срыгивают субстрат на пищу и заглатывают повторно, — поделились наблюдениями в журнале
Вначале ученые предположили, что таким образом мухи охлаждаются при тепловом стрессе, однако оказалось, что срыгивают они для того, чтобы «проветрить свою еду», удалить из нее лишнюю влагу, получше переварить и получить из нее максимальное количество пользы.
- Ротовой аппарат мухи похож на губку, им требуется жидкая пища, чтобы ее проглотить, — объяснили ученые. — Но избыток влаги снижает питательность, для этого мухи срыгивают и «подсушивают» пищу.
Ферментированное срыгивание — это самое безопасное из того, что делают мухи с вашей едой. Самое ужасное — это бактерии и вирусы, которые насекомые переносят на своих лапках, и топают ими по вашей еде. Причем, смысл не в том, чтобы просто походить по вашим продуктам. На лапках у мух есть рецепторы, которые определяют, что здесь есть вкусненького и питательного.
Когда мухи потирают лапку об лапку, таким образом они очищают сенсоры вкуса и лучше понимают, на что приземлились, — рассказали об особенностях поведения насекомых ученые.
После всего, что мы узнали о мухах, стоит ли оставлять ту еду, по которой они уже потоптались?
гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунологvk.com/smclinic_spb
- Мух смело можно назвать насекомыми-грязнулями: они переносят разные бактерии и вирусы, — объяснила «Доктору Питеру» гастроэнтеролог, аллерголог иммунолог СМ-Клиники Елена Манило. — При этом городские мухи в этом смысле чуть менее опасны, чем «деревенские». Последние садятся на компостные ямы, залетают в уличные туалеты и могут распространять сальмонеллы, кишечные палочки и другие серьезные возбудители болезней.
В условиях, когда всем нам в детстве говорили, что выкидывать еду нельзя ни в коем случае, советовать делать это после единичной севшей на блюдо мухи, сложно. Особенно, если вы находитесь в городе.
- Как можно быстрее сгоните муху с тарелки, — рекомендует врач. — Если мы говорим о жидком блюде — разогрейте его заново при высокой температуре. Вымойте продукт, в конце концов.
Если же мы находимся за городом, знаем, что поблизости есть компостные ямы, туалеты, при этом муха не одна, а их много, еду стоит заменить.
Зачем нужны мухи
Опылять растения;
кормить собой лягушек, ящериц, пауков и птиц;
участвовать в научных опытах.