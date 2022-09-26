Терапевт Голубенко назвала 5 причин постоянной усталости и сонливости у женщин

Вечерняя усталость, ощущение разбитости и усталости после перенесенной простуды или на фоне обострения хронических «болячек» вполне нормальная реакция организма на стрессы. Но если в целом проблем со здоровьем нет, а усталость ощущается с утра, не прохладит после выходных или даже после отпуска, проведенного у моря или в санатории — это тревожный знак.

Причинами слабости и сонливости, постоянной усталости, если речь идет о женщинах, могут быть анемия, гормональные сбои и даже серьезные болезни, которые пока себя другими симптомами еще не проявили. Но организм, бросая все силы на борьбу внутри, не оставляет энергии на работу и привычную активность. О причинах подобного мы поговорили с Лидией Голубенко, врачом-терапевтом, методистом.