Как выяснили исследователи из Шотландии, время приема самой калорийной за день порции еды — утром или вечером — не влияет на скорость метаболизма и результаты похудения. Однако с некоторой оговоркой.
В исследовании участвовали 30 человек с избыточным весом и ожирением, но при этом их можно было назвать относительно здоровыми — у них не было серьезных заболеваний. Среди них 16 мужчин и 14 женщин, средний возраст — чуть более 50 лет. Добровольцев разделили на две группы и посадили на диету, для чистоты эксперимента предоставив одинаковый рацион на день — 30% белков, 35% углеводов, 35% жиров.
В течение четырех недель одна группа отдавала предпочтение плотному завтраку — 45% калорий употребляла утром, 35% — на обед и 20% на ужин. Вторая группа делала ровно наоборот — самая обильная еда приходилась на ужин. Далее режим питания групп менялся на противоположный.
Результаты показали, что разное распределение калорий в течение дня приводило к одинаковой потере веса. Кроме того, диеты с утренней и вечерней пищевой нагрузкой одинаково влияли на общий расход энергии участников и уровень метаболизма в покое. В то же время участники эксперимента, которые ели плотный завтрак, говорили, что весь последующий день они намного меньше испытывали чувство голода. Из чего авторы работы сделали вывод: обильные завтраки могут помогать сбросить вес за счет подавления аппетита.
Свои наблюдения исследователи
Как метаболизм меняется с возрастом
В прошлом году это пытались выяснить ученые из того же Университета Абердина в Шотландии. И также перевернули многие стереотипы о метаболизме «с ног на голову».
Так, например, они пришли к неожиданным выводам, что метаболизм подростков лишь немногим выше метаболизма взрослых.
Главной же неожиданностью для ученых стал вывод, что метаболизм остается постоянным у людей в возрасте от 20 до 60 лет. По словам одного из исследователей, профессора Джона Спикмана, они не нашли подтверждений теории, что метаболизм может замедлиться к 30 годам. Поэтому, по мнению шотландского ученого, если вы набираете вес и ваша талия исчезает к сорока годам, вероятно, связано с тем, что вы едите много, а энергии расходуете мало.