Как выяснили исследователи из Шотландии, время приема самой калорийной за день порции еды — утром или вечером — не влияет на скорость метаболизма и результаты похудения. Однако с некоторой оговоркой.

В исследовании участвовали 30 человек с избыточным весом и ожирением, но при этом их можно было назвать относительно здоровыми — у них не было серьезных заболеваний. Среди них 16 мужчин и 14 женщин, средний возраст — чуть более 50 лет. Добровольцев разделили на две группы и посадили на диету, для чистоты эксперимента предоставив одинаковый рацион на день — 30% белков, 35% углеводов, 35% жиров.

В течение четырех недель одна группа отдавала предпочтение плотному завтраку — 45% калорий употребляла утром, 35% — на обед и 20% на ужин. Вторая группа делала ровно наоборот — самая обильная еда приходилась на ужин. Далее режим питания групп менялся на противоположный.

Результаты показали, что разное распределение калорий в течение дня приводило к одинаковой потере веса. Кроме того, диеты с утренней и вечерней пищевой нагрузкой одинаково влияли на общий расход энергии участников и уровень метаболизма в покое. В то же время участники эксперимента, которые ели плотный завтрак, говорили, что весь последующий день они намного меньше испытывали чувство голода. Из чего авторы работы сделали вывод: обильные завтраки могут помогать сбросить вес за счет подавления аппетита.