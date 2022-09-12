3 утренних симптома, которые могут указать на проблемы с щитовидкой

Щитовидная железа (или как мы привыкли ее называть, щитовидка) — это симметричный орган, который состоит из двух долей и перешейка. Если у человека нет никаких проблем с щитовидкой, то она весит от 20 до 65 граммов. Когда орган меняет свой размер, например, сильно увеличивается, то это уже тревожный звоночек. Исключение — подростки и беременные. У них щитовидная железа может стать больше из-за гормональной перестройки в организме.

Одна из самых распространенных патологий этого органа — это гипотиреоз. Это снижение функции щитовидной железы и выработки гормонов (тироксина и трийодтиронина). Заболевание может долго оставаться незамеченным, маскируясь под другие патологии.