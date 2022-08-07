признаки проблем с печенью
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Печень считается самым большим внутренним органом нашего организма. И занимается она не только фильтрацией и очисткой крови. Ее задачи разнообразны. В список ее функций, к примеру, входят

  • преобразование и накопление веществ, всасываемых пищеварительной системой,

  • выработка желчи,

  • выработка большинства белков, включая самый известный — альбумин (необходим для транспорта многих молекул и лекарств),

  • выработка липопротеинов, которые транспортируют жиры по всему телу,

  • выработка основных факторов, отвечающих за свертываемость крови,

  • переработка и утилизация токсинов, алкоголя и лекарств.

Как понять, что барахлит печень

Точнее всего скажет об этом биохимический анализ крови (смотрят, например, уровень билирубина, печеночные ферменты — АЛТ, АСТ) и УЗИ печени. Но стоит обратить внимание и на некоторые симптомы, если они регулярно повторяются. Эксперты издания En Son Haber перечислили 10 признаков, которые могут указывать на проблемы с печенью:

  1. замедленное пищеварение, тяжесть после еды,

  2. усталость после приема пищи,

  3. потеря аппетита и нежелание завтракать,

  4. тошнота, головокружение до или после еды,

  5. беловатый налет на языке и неприятный запах изо рта,

  6. пожелтение кожи и глаз,

  7. ночные пробуждения и беспокойный сон,

  8. трудности с перевариванием больших порций пищи,

  9. белый, бесцветный стул,

  10. геморрой, варикозное расширение вен.

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В одном из последних отчетов международной медицинской организации в области эндокринологии Endocrine Society говорится, что на работу печени могут плохо повлиять определенные проблемы со сном. В частности, увеличить риск заболевания неалкогольной жировой болезни.

Так, риск жировой болезни печени увеличивается, если у вас есть привычка

  • спать днем,

  • храпеть,

  • поздно ложиться спать.

По словам исследователей, даже небольшие улучшения качества сна снижают этот риск на 29%.

Анастасия Романова