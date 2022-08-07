Печень считается самым большим внутренним органом нашего организма. И занимается она не только фильтрацией и очисткой крови. Ее задачи разнообразны. В список ее функций, к примеру, входят
преобразование и накопление веществ, всасываемых пищеварительной системой,
выработка желчи,
выработка большинства белков, включая самый известный — альбумин (необходим для транспорта многих молекул и лекарств),
выработка липопротеинов, которые транспортируют жиры по всему телу,
выработка основных факторов, отвечающих за свертываемость крови,
переработка и утилизация токсинов, алкоголя и лекарств.
Как понять, что барахлит печень
Точнее всего скажет об этом биохимический анализ крови (смотрят, например, уровень билирубина, печеночные ферменты — АЛТ, АСТ) и УЗИ печени. Но стоит обратить внимание и на некоторые симптомы, если они регулярно повторяются. Эксперты издания En Son Haber
замедленное пищеварение, тяжесть после еды,
усталость после приема пищи,
потеря аппетита и нежелание завтракать,
тошнота, головокружение до или после еды,
беловатый налет на языке и неприятный запах изо рта,
пожелтение кожи и глаз,
ночные пробуждения и беспокойный сон,
трудности с перевариванием больших порций пищи,
белый, бесцветный стул,
геморрой, варикозное расширение вен.
3 связанные со сном привычки, вредные для печени
В одном из последних отчетов международной медицинской организации в области эндокринологии Endocrine Society говорится, что на работу печени могут плохо повлиять определенные проблемы со сном. В частности, увеличить риск заболевания неалкогольной жировой болезни.
Так, риск жировой болезни печени увеличивается, если у вас есть привычка
спать днем,
храпеть,
поздно ложиться спать.
По словам исследователей, даже небольшие улучшения качества сна снижают этот риск на 29%.