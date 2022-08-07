Плохой сон, усталость после еды и еще 8 признаков, что у вас барахлит печень

Метаболическая активность печени очень высока, поэтому часто трудно понять, здорова она или нет — поначалу она редко болит. Но есть признаки, по которым можно заподозрить, что с главным нашим «фильтром» не все в порядке.