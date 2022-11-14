Диабет 1 и 2 типа

— Если говорить о сахарном диабете 1 типа, то начинается заболевание, как правило, с выраженной клинической картины, — рассказывает врач-эндокринолог Госпиталя ветеранов войн Юлия Ивченко. — У пациента наблюдаются жажда, учащенное мочеиспускание, похудание, тошнота, рвота. Это все — проявления кетоацидоза (нарушения углеводного обмена), и такое состояние требует срочной госпитализации в стационар.

При сахарном диабете 1 типа свой собственный инсулин не вырабатывается, поэтому введение инсулина — обязательно, уточняет врач, — иначе человек может погибнуть.

— Никакие другие методы лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа не могут спасти жизнь, так как инсулин не имеет «дублеров», и никакое вещество ни в самом организме, ни получаемое извне, не может заменить этот «ключ», открывающий глюкозе доступ внутрь клеток, — поясняет эндокринолог.

При диабете 2 типа чаще применяют терапию сахароснижающими препаратами, но иногда возникают ситуации, когда также требуется введение инсулина.