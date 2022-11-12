Есть возраст паспортный, а есть — биологический. И если первый мы знаем совершенно точно, и изменить его нет никакой возможности, то на второй влияет очень много факторов — от генетики до привычек и образа жизни.

Что самое плохое — биологический возраст человека может намного опережать реальный. И если это так, узнать об этом лучше как можно раньше. Ведь речь идет о критичных рисках для здоровья.