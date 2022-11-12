Есть возраст паспортный, а есть — биологический. И если первый мы знаем совершенно точно, и изменить его нет никакой возможности, то на второй влияет очень много факторов — от генетики до привычек и образа жизни.
Что самое плохое — биологический возраст человека может намного опережать реальный. И если это так, узнать об этом лучше как можно раньше. Ведь речь идет о критичных рисках для здоровья.
— Об уровне старения нашего организма может рассказать обмен глюкозы и показатель воспаления в организме, — рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич. — Но это только в том случае, если речь идет о здоровом человеке. Наличие диабета, увы, ускоряет процессы старения.
Маркеры старения организма — для здорового человека
Инсулин
— Чем ниже уровень инсулина, тем выше к нему чувствительность, если нет диабета. Высокая чувствительность к инсулину — свойство молодого организма. Оптимальные цифры 5 мкЕД/мл и ниже, — поясняет Анна Кореневич.
Гликированный гемоглобин
— Отражает среднюю концентрацию глюкозы в вашей крови за 3 последних месяца. Чем ниже уровень в пределах нормы, тем лучше (норма — от 4,8% до 5,9%), — говорит врач-кардиолог.
Высокочувствительный С-реактивный белок
— Отражает процессы системного небактериального воспаления, в основе которого лежат процессы старения, — рассказывает эксперт. — Чем выше этот показатель, тем выше уровень биологического старения на биохимическом уровне. Чем ниже, тем лучше.
Возрастная норма
Если ваше самочувствие в порядке и в норме все показатели, о которых выше рассказала врач, то ваш биологический возраст как минимум совпадает с паспортным, а то и ниже его.
— Если вы не жалуетесь на самочувствие, но показатели выше нормы, то это значит, что процессы старения в вашем организме идут незаметно, но полным ходом, и скоро дадут о себе знать проблемами на уровне здоровья, — предупреждает Анна Кореневич.
По словам кардиолога, ускоряют процессы старения человека в первую очередь высокий уровень стресса, чрезмерное психоэмоциональное напряжение и постоянное подавление негативных эмоций.
Стресс и эмоциональные проблемы в свою очередь могут стать причиной появления лишнего веса, злоупотребления алкоголем, нарушений сна, повышения давления, сахара и холестерина. А тут уже недалеко и до серьезных проблем со здоровьем — инфарктов, инсультов, диабета и гипертонии.
— Формула старения проста — это накопление эмоциональных проблем и стресса на уровне подсознания, где запускаются изменения на биохимическом уровне, которые мы и видим благодаря анализам крови, — резюмирует кардиолог. — Если ничего не предпринимать на этом этапе, то процесс идет дальше и проявляется на физическом уровне — в виде болезни и плохого самочувствия.
Можно ли обмануть биологический возраст? Здесь мнение эксперта