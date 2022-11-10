Невролог Овсянникова объяснила, почему в плохую погоду голова становится будто «ватная»

Есть люди, у которых резкие перемены погоды провоцируют плохое самочувствие и головную боль. Если вы один из них, возможно, вам всегда хотелось понять, отчего так происходит.
По словам невролога Ксении Овсянниковой, иногда неприятные симптомы могут быть вызваны тем, как циклон влияет на ваш организм.
врач-невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситетаt.me/zametki_nevrologa
Как отмечает врач, циклон обычно приносит с собой облачную погоду, высокую влажность, осадки и потепление. А еще на фоне циклона падает атмосферное давление. И это, в свою очередь, может стать причиной повышения давления внутричерепного. Вот несколько признаков этого состояния:
голова кажется как будто мутной и «тяжелой»;
человек мучается от распирающей головной боли;
ощущение давления в зоне лба и глаз.
Особенно тяжело такое состояние отражается на тех, у кого внутричерепное давление и так повышено. У них, поясняет Овсянникова в своем
Кроме того, рост внутричерепного давления сопровождается тонусом парасимпатической нервной системы — ваготонией. Вот какие признаки этого состояния встречаются:
слабость;
низкое давление;
обморочное состояние;
сильная сонливость, даже если вы спали достаточно;
апатия;
головокружения;
проблемы с концентрацией внимания.
Помочь снять приступ головной боли помогут обезболивающие таблетки. Еще можно обратить внимание на кофеин — он считается главным венотоником.
А вот эти способы помогут облегчить состояние без лекарств:
очень холодный компресс на лоб;
погреть ноги в горячей воде, чтобы снять стресс и вызвать отток крови от головы;
мокрое полотенце на шею и предплечья, чтобы улучшить венозный отток.
Есть превентивные меры, которые можно принять заранее — чтобы не слечь с больной головой в непогоду. Например, можно практиковать контрастный душ. Еще отлично помогают ежедневные кардиотренировки или просто энергичная ходьба.
Другое мнение
Впрочем, далеко не все врачи согласны с понятием метеочувствительности. Как напоминает терапевт Анастасия Луканина, никаких данных о метеочувствительности и метеозависимости в Международной классификации болезней нет, да и проведенные исследования доказывают, что смена погоды не влияет на человека. И на самом деле все симптомы, которые проявляются одновременно с капризами погоды, вторичны и вызваны чем-то другим. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
А вот у доктора биологических наук Анчи Барановой есть своя теория по поводу того, почему мы чувствуем себя плохо в дождь и метель. Подробнее об этом и о том, как метеозависимым могут помочь пельмени, можно прочитать ЗДЕСЬ.