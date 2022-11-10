Невролог Овсянникова объяснила, почему в плохую погоду голова становится будто «ватная»

Есть люди, у которых резкие перемены погоды провоцируют плохое самочувствие и головную боль. Если вы один из них, возможно, вам всегда хотелось понять, отчего так происходит.

По словам невролога Ксении Овсянниковой, иногда неприятные симптомы могут быть вызваны тем, как циклон влияет на ваш организм.