Эти 5 нетипичных симптомов предупреждают о серьезных проблемах с сердцем

Сердечно-сосудистые катастрофы уже много лет забирают тысячи жизней и в России, и во всем мире. Так, по статистике, только в США от болезней сердца каждые 34 секунды умирает один человек. А каждые 40 секунд у кого-то случается сердечный приступ.

— Заболевания сердца начинаются еще в раннем возрасте в виде небольших жировых отложений, которые растут в течение многих лет. Диета, богатая холестерином и насыщенными жирами, питает не только эти жировые отложения, но и вредит кровеносным сосудам, — рассказал ETNT кардиолог Маджид Басит.