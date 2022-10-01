Нейрохирург Шайдуров назвал 6 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с позвоночником

Наш позвоночник — это наша главная опора, которую совсем не просто восстановить в случае «поломки». Операции на нем сложные, прогнозы всегда туманные, а реабилитация — долгая и нередко болезненная.
«Доктор Питер» спросил у нейрохирурга, какие симптомы, которым мы можем не придать особого значения, на самом деле сигналят о проблемах с позвоночником.
Врач-нейрохирург, специалист клиники НАКФФ
— Практически все заболевания, с которыми направляют к нейрохирургу, можно считать серьезными, — думаю, вы и сами об этом догадались. Так, часть из них предупреждают о скором развитии неврологического дефицита (поражении нервной системы. — Прим. ред.), а некоторые сигнализируют о необходимости экстренного оперативного вмешательства, — рассказывает врач.
Необходимо учитывать, что нервная ткань очень нежная, а восстанавливается она крайне долго. Поэтому первые тревожные звоночки уже должны вас насторожить. У каждого заболевания есть дебют, и, как правило, он начинается с малозначимых для пациента симптомов.
Разбираемся, какие изменения в самочувствии вас должны насторожить — и никакого игнора!
Онемение
— По сути, онемение — это форма нарушения проведения нервного импульса по чувствительной порции корешка спинного мозга. Чувство онемения может проявляться с различной силой, начиная от гипестезии (уменьшение чувствительности) до анестезии (полная потеря чувствительности), — поясняет Кирилл Шайдуров.
Так, например, у человека может онеметь часть руки или ноги. Почему так происходит? Причин может быть множество: от физического перенапряжения до грыжи или серьезной травмы позвоночника. Поэтому если у вас появился такой неприятный симптом, то обязательно запишитесь на консультацию к неврологу — не ждите, пока «само пройдет».
Боль
«Болит, ничего страшного, потерплю — и перестанет», — знакомое выражение? Многие склонны игнорировать неприятные ощущения, «заедать» их анальгетиками, тем самым делая себе только хуже.
— Боль может быть как в области позвоночника, так и в руках и ногах, что при неврологическом осмотре называется радикулопатией. Не всегда боль — это признак грубого повреждения невральных структур, но этот симптом однозначно требует оценки и вмешательства врача, — говорит нейрохирург.
Есть много классификаций болевого синдрома, но одна из наиболее популярных — шкала ВАШ. Это ротация от 0 до 10, где 0 — это «нет боли совсем», 10 — это «нестерпимая боль». Наверняка доктор вас спросит, какую «оценку» вы можете поставить боли. И тут важно ответить предельно честно.
Проблемы с подвижностью
Речь идет о нарушении движения в руках и/или ногах. Человеку может быть сложно пошевелить даже пальцем. Некоторые списывают это на возраст или проблемы с суставами, поэтому не торопятся к врачу.
— К сожалению, это один из самых грубых и опасных симптомов с точки зрения неврологии. Проблема заключается в том, что даже маленькое проявление слабости в руках или ногах лечится тяжело. И не всегда всё можно «вернуть, как было». Чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов на восстановление, — предостерегает врач.
Боль во время кашля
Боли, которые словно «простреливают» в ноги, спину, не просто ухудшают качество жизни — они приводят к тому, что человек просто боится кашлять или чихать. Ведь во время кашля неприятные ощущения усиливаются.
Поэтому если вы понимаете, что кашель отдает куда-то в спину или ноги, то обязательно запишитесь на прием к врачу, не доводите до крайности.
Усиление боли при изменении положения тела
С утра после звонка будильника, еще в состоянии полусна, резкие боли в спине или ногах ощущаются особо остро. Представьте, что любое ваше движение провоцирует приступ боли, а правильное, безболезненное положение найти довольно сложно.
Начинается, всё, конечно, не так. Иногда боль может быть «тихой» — ее не воспринимают всерьез. Но со временем неприятные ощущения будут усиливаться, смена положения тела уже не поможет справиться с болевым синдромом.
Неприятные ощущения во время ходьбы
Бывает так, что человеку сложно долго гулять: он вынужден постоянно останавливаться, потому что в спине или ногах появились неприятные ощущения, тяжесть. Некоторые списывают это на тот же возраст или проблемы с суставами, винят во всем удаленную работу.
— На самом деле, чем больше вы делаете остановок, тем выше вероятность, что вам как можно скорее нужен врач. Это очень серьезный показатель, многим пациентам с такой жалобой уже нужно оперативное лечение, — говорит нейрохирург.
Важно знать: поражения спинного мозга и позвоночника имеют много симптомов, схожих с патологиями других органов и систем. Поэтому человеку сложно осознать, что проблема серьезная, он не понимает, к какому врачу идти. Однако даже самый незначительный, на ваш взгляд, симптом может говорить о начале развития грубого повреждения. Поэтому обязательно запишитесь к специалисту, если появилась боль или легкое онемение. Это может быть как невролог, так и терапевт.