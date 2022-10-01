Нейрохирург Шайдуров назвал 6 симптомов, указывающих на серьезные проблемы с позвоночником

Боль

«Болит, ничего страшного, потерплю — и перестанет», — знакомое выражение? Многие склонны игнорировать неприятные ощущения, «заедать» их анальгетиками, тем самым делая себе только хуже.

— Боль может быть как в области позвоночника, так и в руках и ногах, что при неврологическом осмотре называется радикулопатией. Не всегда боль — это признак грубого повреждения невральных структур, но этот симптом однозначно требует оценки и вмешательства врача, — говорит нейрохирург.

Есть много классификаций болевого синдрома, но одна из наиболее популярных — шкала ВАШ. Это ротация от 0 до 10, где 0 — это «нет боли совсем», 10 — это «нестерпимая боль». Наверняка доктор вас спросит, какую «оценку» вы можете поставить боли. И тут важно ответить предельно честно.

Проблемы с подвижностью

Речь идет о нарушении движения в руках и/или ногах. Человеку может быть сложно пошевелить даже пальцем. Некоторые списывают это на возраст или проблемы с суставами, поэтому не торопятся к врачу.