Тромбозами и смертельными тромбами мир напугали после начавшейся пандемии COVID-19. Инфекционные заболевания, особенно ковид,
- Тромбозы на самом деле могут варьироваться от умеренно симптоматических и излечимых до смертельных, —
Факторы риска появления тромба*
хирургическая операция, особенно в области таза, брюшной полости, бедра, колена,
тяжелая травма — например, после серьезного ДТП,
повреждения вен, вызванные переломами или мышечной травмой,
операция по замене тазобедренного или коленного сустава,
рак,
использование контрацептивов, содержащих эстроген или гормональная терапия подобными препаратами,
наследственность — если в семье у кого-то были тромбозы,
избыточный вес,
ограничение подвижности — в том числе, долгое сидение со скрещенными ногами,
курение, вейпинг,
возраст старше 55 лет,
хронические заболевания сердца, легких или диабет.
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Три опасности тромбоза
- Тромб — это гелеобразный сгусток тромбоцитов. В определенной ситуации он даже нужен — при травме или порезе блокирует поврежденный кровеносный сосуд и останавливают кровотечение, — объясняет доктор Леви. — Но сгустки крови могут образовываться без уважительной на то причины и блокировать кровеносные сосуды. Это называется тромбоз. Сгустки могут перемещаться в критические области тела — легкие, мозг или сердце, вызывая серьезные, а иногда и смертельные осложнения:
легочная эмболия (когда тромб попадает в легкие),
инсульт (когда тромб достигает головного мозга),
сердечный приступ (сгусток крови доходит до сердца).
Такие разные тромбы
В нашем теле есть разные сосуды — артерии несут богатую кислородом кровь от сердца к другим частям тела, вены — обедненную кислородом и питательными веществами кровь обратно к сердцу и легким, чтобы вновь насытить ее полезными веществами. Поэтому могут быть два вида тромбов — артериальный и венозный, уточняет доктор.
Сгусток крови, который образуется внутри вены или артерии (или сердца) — тромб. Когда он «улетает» — эмбол.
Артериальный тромб
Если он появляется в головном мозге, то может привести к инсульту, в сердце — к инфаркту. Редко, но могут возникать тромбы в почках, кишечнике и даже в глазах. Главный симптом, который должен вызвать тревогу — боль в этой части тела и снижение функции органа.
- Обычно артериальный тромб образуется в ногах или руках, он перекрывает приток крови к другим частям тела, — говорит доктор Леви. — Симптомов при этом может и не быть вовсе — все зависит от размера сгустка и того, насколько он блокирует кровоток.
Признаки, что у вас артериальный тромб
Холодная рука или нога;
Снижение или отсутствие пульса на руке или ноге;
Отсутствие движения в руке или ноге;
Боль в пораженной области;
Онемение и покалывание в руке или ноге;
Бледный цвет рук или ног;
Слабость руки или ноги.
Чем дольше артериальный тромб блокирует кровоток, тем сильнее проявляются симптомы — могут появиться пузыри на коже возле пораженной артерии, шелушение кожи, эрозии и язвы, некроз тканей.
Венозный тромб
Сгусток крови в вене не может привести к сердечному приступу или инсульту, уточняет доктор.
- Главная его опасность — развитие тромбоза глубоких вен (ТГВ), — предупреждает врач Леви. — Это ситуация, когда кровяной сгусток образуется в глубокой вене — в отличие от поверхностных вен, расположенных ближе к поверхности кожи. Эти сгустки обычно появляются в голени, бедре или области малого таза, но могут образовываться и в венах рук.
Симптомы тромбоза глубоких вен
припухлость на ноге или руке,
боль и чувствительность, не вызванные травмой,
кожа горячая на ощупь и покрасневшая.
Осложнение ТГВ — когда часть тромба отрывается и с током крови попадает в легкие. Там он может вызвать закупорку — легочную эмболию, останавливая приток крови к легким и приводя к смерти.
Признаки легочной эмболии
затрудненное дыхание,
учащенное или нерегулярное сердцебиение,
боль или дискомфорт в груди, которые обычно усиливаются при глубоком дыхании или кашле,
кашель с кровью,
очень низкое давление, головокружение или обмороки.
Бывает и так, что тромб появляется в венах мозга, он вызывает церебральный венозный тромбоз (ЦВТ). Он блокирует отток крови из мозга.
Симптомы ЦВТ
головная боль,
затуманенное зрение,
обморок или потеря сознания,
потеря координации,
эпилептические припадки.
Эти симптомы могут быстро прогрессировать, вплоть до комы.
Когда срочно к врачу
Если вы обнаружили у себя хоть один из названных выше симптомов тромбоза, и тем более — если вы в группе риска, следует сразу же обратиться к врачу и пройти обследование. Это — вопрос жизни и смерти.
- Вероятность повреждения головного мозга и смерти из-за тромбоза может быть сведена к минимуму или устранена, если сгусток крови будет обнаружен и вылечен на ранней стадии, — сказал доктор Леви. — И даже если вы не уверены, что у вас именно тромбоз, не думайте, что это ерунда. Идите немедленно на обследование.
Слушай свое тело: истории пациентов
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Марианна, 35 лет
Все началось с проблем с дыханием. Мне было трудно подняться по лестнице, я думала, что просто устала. Но прошло несколько месяцев и проблема оставалась. Врачи назначили ЭКГ, рентген грудной клетки и анализ крови — оказалось, все в норме. На следующий день я почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Неотложка отвезла меня в больницу. Оказалось, что у меня тромбоз глубоких вен (ТГВ) в ноге, который вызвал легочную эмболию (ТЭЛА).
Моими факторами риска оказались сидячая работа, мало подвижности, прием противозачаточных, плохая наследственность.
Александр, 65 лет
Я заметил, что после еды у меня совсем нет сил. Обычно я много занимаюсь спортом, двигаюсь, работаю по дому. А тут руки как отказали — иногда я их даже поднять не мог. Жена настояла на обследовании. Врач тут же отправила меня в больницу — у меня оказался артериальный тромб. Если бы не срочная помощь, через 3 дня у меня бы произошел инфаркт. Так сказали кардиологи.
Мишель, 30 лет
У меня внезапно стала болеть нога, появились отеки. Я хромала больше шести дней, но думала, что, наверное, потянула мышцу, и продолжала игнорировать симптомы. Надеялась, что все пройдет. Однажды утром я поняла, что не чувствую пальцев на правой ноге, запаниковала и тут же вызвала скорую. В больнице на УЗИ обнаружился тромбоз глубоких вен.