Тромбозами и смертельными тромбами мир напугали после начавшейся пандемии COVID-19. Инфекционные заболевания, особенно ковид, провоцируют воспалительные процессы в сосудах и могут вызвать образование тромбов, которые потом способны оторваться и «улететь» в мозг, сердце, легкие. Правда, это не повод назначать себе антикоагулянты — это в свою очередь может вызвать кровотечения и страшные последствия.

- Тромбозы на самом деле могут варьироваться от умеренно симптоматических и излечимых до смертельных, — говорит нейрохирург Элад Леви из американского Университета Буффало. — У здорового человека риск образования тромба довольно низкий, но исключать того, что он не появится, нельзя. Самое важное для предотвращения образования тромбов — знать, находитесь ли вы в группе риска.