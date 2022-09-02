Все не так однозначно

- С одной стороны, поза нога на ногу может привести к пережатию вен и сосудов, из-за чего кровь в ногах и органах малого таза не будет свободно циркулировать в течение всего времени, пока человек так сидит, — рассказывает врач-остеопат Владимир Животов. — Помимо того, что нарушается кровообращение, еще и позвоночник все это время принимает скрученное положение, а верхняя нога начинает неметь — пережимаются не только вены, но и нервы, проходящие под коленом.

Но, с другой стороны, нужно понимать, что само желание усадить себя в не самую здоровую позу возникает у человека не от хорошей жизни, обращает внимание эксперт.

- Организм таким образом стремится компенсировать свои внутренние нарушения, «перекосы в конструкции», — объясняет остеопат. — Поэтому однозначное мнение, что поза нога на ногу вредна, было бы слишком плоским. Дело не в позе, как таковой, а в самой потребности ее принять.