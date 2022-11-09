Позвоночник — одна из важнейших частей скелета. Вместе с тазом он принимает на себя вес тела, поддерживает вертикальное положение, позволяет нам двигаться — наклоняться, стоять, сидеть, лежать, идти, поднимать руки и ноги. Нарушения осанки — одна из самых распространенных проблем спины.
Осанкой врачи считают привычную позу, которая типична в состоянии покоя и при движении. У каждого человека своя привычная поза, которая меняется в течение дня, она зависит от настроения, общего состояния здоровья и усталости.
Основные факторы, которые влияют на состояние осанки, — это социальные, бытовые нагрузки, пол и наследственная предрасположенность, масса тела (похудение, ожирение), эндокринные заболевания. Все это с момента появления на свет и в течение жизни влияет на позвоночный столб. Если есть нарушения, они непременно отразятся на здоровье. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-ортопедом Русланом Нифтуллаевым.
Врач травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, хирург.t.me/Orthopedovich
Не на все мы можем влиять
Один из факторов, влияющих на особенности строения позвоночного столба и окружающих его тканей, это генетика — особенности, наследуемые от родителей. И повлиять на эти факторы практически невозможно. От мамы и папы, их генетики, зависит длина конечностей и общий рост, особенности телосложения, наклон таза и многие другие критерии.
Совсем иное дело — физиология. Это особенности работы мышц, состояние связок и костей позвоночника, за счет которых формируется осанка. Плюс нагрузки, которые могут быть как динамичными, так и статичными, особенности работы. Все это влияет на то, как мы сидим, ходим и спим, насколько сильны мышцы спины, которые поддерживают правильное положение позвоночника.
Когда мы постоянно сидим за рабочим местом в неудобных позах, сгорбленны, это влияет как на мышечный корсет, так и всецело на весь позвоночник, и это в дальнейшем выльется в проблемы со спиной.
Самые распространенные проблемы с осанкой
Ортопеды выделяют шесть основных вариантов нарушений осанки. У каждого из них есть свои типичные признаки, которые можно заметить даже невооруженным глазом.
Сутулость — по мнению врача, видно уже с 5–7-летнего возраста. Поясничный изгиб сглаживается, при этом типично усиление кифоза — прогиба спины (иногда с выдвижением головы вперед, опусканием плеч).
Круглая спина — это то, что в простонародье мы называем горбом, избыточный прогиб спины в грудном отделе.
Плоская спина — состояние, при котором сильно сглаживаются изгибы спины, которые в норме должны быть в области груди и поясницы.
Гиперлордоз — избыточный прогиб поясницы вперед, в сторону живота.
Сколиоз — искривление позвоночника от продольной оси влево или вправо.
Кифосколиоз — это комбинация из сколиоза и избыточного прогиба в грудном отделе.
Чем грозят проблемы со спиной
Нарушения осанки — это не только эстетический дефект. Конечно, сутулость, опущенная голова и горбатая спина прибавляют нам лет и создают ощущение подавленности, неуверенности, слабости. Но это не самое страшное. Боли в пояснице, между лопатками или в области шеи, онемение пальцев рук, жжение в плечах, головная боль, быстрое утомление — эти симптомы знакомы многим людям с проблемами осанки.
Кроме того:
страдает походка;
возникают боли в суставах;
появляется рассеянность;
ухудшается память;
возникает неустойчивость, которая грозит падениями и травмами.
Но и это еще не все. Чем тяжелее изменения осанки, тем серьезнее это отражается на здоровье внутренних органов. Могут страдать сердечно-сосудистая, дыхательная система, пищеварение, прикус. Постоянные или периодические боли в спине приводят к неврозу, депрессии, ограничению активности, общения с близкими и друзьями. В тяжелых случаях могут и вовсе надолго уложить в постель при осложнениях — развитии межпозвонковых грыж, радикулопатий, ишиаса, люмбаго.
При этом боли могут отдавать в грудную клетку или живот, напоминая проблемы с сердцем, обострение гастрита, холецистита. Девушки иногда путают боли в спине с гинекологическими проблемами. При этом в самой спине сильной боли может и не быть.
Вдовий горбик и буйволиная шея
Еще одна проблема, которая возникает из-за нарушения осанки. Она дополняется комбинацией с возрастными изменениями и зачастую лишним весом. Однако появление так называемой «холки», к счастью, больше косметический дефект. Но у части людей — это признак и серьезных проблем со здоровьем.
Не стоит думать, что это проблема только домохозяек и женщин, много работающих в офисе. С этой проблемой сталкиваются и знаменитости — Леди Гага, Кристина Агилера, Курт Кобейн, Леонид Агутин.
На фоне сутулости на седьмой шейный позвонок приходится повышенная нагрузка. На фоне изменений обмена веществ и возрастных процессов, избыточного отложения жира, вокруг области седьмого шейного позвонка начинает формироваться своего рода «подушка» из подкожного жира. Это и есть «вдовий горб».
Его рост начинается после 40–45 лет, и особенно заметен у людей с избыточной массой, часто сутулящихся, много работающих за столом. Кстати, у женщин эта проблема возникает гораздо чаще, чем у мужчин, соотношение примерно 9 к 1 в пользу прекрасного пола. Немаловажным фактором, кстати, является большая, пышная грудь. И в довесок к «вдовьему горбику» появляется еще и второй подбородок, поскольку опускается мышца шеи.
Как бороться с проблемами осанки
Зачастую все начинается с советов расправить плечи, следить за осанкой, стараться всегда держать спину ровной. Но это не так просто, если есть проблемы — боли могут усиливаться. Поэтому важно обсудить план действий по коррекции с врачом-ортопедом или неврологом (если есть еще и болевой синдром, онемение и т.д.). Доктор подберет индивидуальный план лечения, но это будут не таблетки или уколы, а физиотерапия, лечебная физкультура, занятия спортом и, возможно, ношение корректирующих корсетов, которые постепенно научат вас держать спину в правильном положении.
Проблема осанки и всех связанных с нею осложнений — мы стали катастрофически мало двигаться. В условиях «офисной жизни» и малоподвижности дома нашей спине приходится адаптироваться под стрессовые нагрузки, не физиологичные для нее. Поэтому мы и страдаем от дискомфорта.
А еще важно понимать: борьба за правильную осанку будет не быстрой, мы годами привыкаем к сутулости, и нужно полностью переучить мышцы, связки и даже кости к новому, правильному положению. Но это нужно сделать, иначе проблемы со здоровьем год от года будут нарастать как снежный ком.