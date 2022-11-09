Позвоночник — одна из важнейших частей скелета. Вместе с тазом он принимает на себя вес тела, поддерживает вертикальное положение, позволяет нам двигаться — наклоняться, стоять, сидеть, лежать, идти, поднимать руки и ноги. Нарушения осанки — одна из самых распространенных проблем спины.

Осанкой врачи считают привычную позу, которая типична в состоянии покоя и при движении. У каждого человека своя привычная поза, которая меняется в течение дня, она зависит от настроения, общего состояния здоровья и усталости.

Основные факторы, которые влияют на состояние осанки, — это социальные, бытовые нагрузки, пол и наследственная предрасположенность, масса тела (похудение, ожирение), эндокринные заболевания. Все это с момента появления на свет и в течение жизни влияет на позвоночный столб. Если есть нарушения, они непременно отразятся на здоровье. Подробнее об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-ортопедом Русланом Нифтуллаевым.