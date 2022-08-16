Поддержка и опора: откуда берутся проблемы с позвоночником и как их избежать

Когда пора к врачу

Поводом для обращения к врачу чаще всего становится острая боль. По словам Дмитрия Симкина, поэтому самый распространенный подход, который используют врачи, получается «от симптомов» — когда лечат только тогда, когда заболит, и конкретно то место, на которое жалуются.

— Если пациент пришел с болью, то его лечат от этой боли, нет боли — считают ипохондриком и отправляют к психотерапевту, — пояснил он. — А есть превентивный подход. Многие заболевания формируются десятилетиями: например, грыжи диска, которые вызывают острую боль, могут зарождаться постепенно через протрузии и в один прекрасный момент возникнуть при резком движении. Но появляются они на месте уже имеющегося заболевания, перегруженного и перекошенного диска из-за неравномерного распределения нагрузки на него. Если бы пациент своевременно обратился к остеопату, и этот дисбаланс бы нашли и устранили, то и этой боли (и грыжи диска) бы не возникло. То есть важно лечить протрузию, чтобы грыжа диска и боль от нее потом не возникли. И в этом плане остеопатия позволяет выявить причину перегрузки и перекоса диска — и устранить их на ранней стадии.

— Одна из основных патологий, с которыми мы работаем, это патология диска, — говорит Павел Платонов. — Современная наука и современные методы диагностики дали нам возможность понять, что основная причина грыжи межпозвонкового диска — не столько перегруз позвоночника, сколько дегенерация диска. Более того, изучение дегенеративных изменений диска — это одно из самых прогрессивных направлений науки сегодня.

По его словам, обращаться к врачу нужно, конечно же, при резкой боли, которая не проходит более 2-3 дней и которую не удается снять привычными способами. Корнел Попушой также отметил, что как можно раньше нужно обратить к врачу и в случае заметного нарушения осанки. А чтобы предотвратить проблему, надо наблюдаться у остеопата, невролога, ортопеда — лучше буквально со второго дня жизни, считает он.