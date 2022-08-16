Поддержка и опора: откуда берутся проблемы с позвоночником и как их избежать

Современный образ жизни дает серьезную нагрузку на спину. Хотя медицина ищет и находит пути решения этих проблем, но лучше все-таки их предотвратить, чем потом лечить. О том, как держать спину прямо и без последствий, говорили эксперты на круглом столе «Доктора Питера».
Гаджеты и не только
врач-невролог, мануальный терапевт клиники «Скандинавия»longreads.doctorpiter.ru/company_skandinaviya_popushoi
На здоровье позвоночника влияет множество факторов. Так,
— Худшее что может быть для позвоночника — это гаджеты, особенно когда их начинают давать детям с малых лет, — объясняет он. — Отсюда начинается нарушение осанки, и среди причин гаджеты на первых местах. А уже дальше идут разные изменения — в том числе, латеральной тяги, — неправильные нагрузки и так далее.
главный врач «Клиники Ткачева Епифанова» в Петербургеlongreads.doctorpiter.ru/kte_platonov
В первую очередь, здоровье позвоночника нарушает отсутствие или нехватка нагрузки, считает
— Отсутствие движения — основной фактор, который приводит к износу позвоночника, — добавил он. — Но причин много: офисная «сидячая» работа, нарушение осанки и гиподинамия — все атрибуты современного общества. В этот список можно добавить и генетический фактор, а также неадекватную нагрузку на позвоночник. Но избежать быстрого износа и старения позвоночника можно только при постоянном уровне движения.
врач-остеопат, основатель Клиники Доктора Симкинаlongreads.doctorpiter.ru/company_dr_simkina_simkin
— На мой взгляд, самая большая проблема — электронные устройства, — продолжил
Когда пора к врачу
Поводом для обращения к врачу чаще всего становится острая боль. По словам Дмитрия Симкина, поэтому самый распространенный подход, который используют врачи, получается «от симптомов» — когда лечат только тогда, когда заболит, и конкретно то место, на которое жалуются.
— Если пациент пришел с болью, то его лечат от этой боли, нет боли — считают ипохондриком и отправляют к психотерапевту, — пояснил он. — А есть превентивный подход. Многие заболевания формируются десятилетиями: например, грыжи диска, которые вызывают острую боль, могут зарождаться постепенно через протрузии и в один прекрасный момент возникнуть при резком движении. Но появляются они на месте уже имеющегося заболевания, перегруженного и перекошенного диска из-за неравномерного распределения нагрузки на него. Если бы пациент своевременно обратился к остеопату, и этот дисбаланс бы нашли и устранили, то и этой боли (и грыжи диска) бы не возникло. То есть важно лечить протрузию, чтобы грыжа диска и боль от нее потом не возникли. И в этом плане остеопатия позволяет выявить причину перегрузки и перекоса диска — и устранить их на ранней стадии.
— Одна из основных патологий, с которыми мы работаем, это патология диска, — говорит Павел Платонов. — Современная наука и современные методы диагностики дали нам возможность понять, что основная причина грыжи межпозвонкового диска — не столько перегруз позвоночника, сколько дегенерация диска. Более того, изучение дегенеративных изменений диска — это одно из самых прогрессивных направлений науки сегодня.
По его словам, обращаться к врачу нужно, конечно же, при резкой боли, которая не проходит более 2-3 дней и которую не удается снять привычными способами. Корнел Попушой также отметил, что как можно раньше нужно обратить к врачу и в случае заметного нарушения осанки. А чтобы предотвратить проблему, надо наблюдаться у остеопата, невролога, ортопеда — лучше буквально со второго дня жизни, считает он.
Увидеть все
Верно поставить диагноз при заболеваниях позвоночника позволяют современные методы исследования. Чаще всего это МРТ, но возможны варианты — в зависимости от специфики жалоб.
— Первое, что необходимо при диагностике заболеваний позвоночника, — нейроортопедический осмотр: исследование статической и динамической функций позвоночника. Врач оценивает осанку: физиологические изгибы, деформации, тонус мышц, болезненность, объем движений, — рассказывает
По ее словам, назначаемые методы исследований всегда зависят от специфики заболевания. МРТ является основным и наиболее информативным при болях в позвоночнике, диагностика нужна при отсутствии эффекта от проведенной терапии, эффективна для уточнения и детализации дегенеративно-дистрофических изменений. В ряде случаев врач может назначить и стандартную рентгенографию в двух проекциях. Компьютерная оптическая топография Diers оценивает состояние позвоночника в вертикальном положении, помогает в выявлении искривлений, перекоса таза, также подходит для контроля терапии. Для определения плотности кости, например, при остеопорозе или перед операцией, проводят рентгеноденситометрию или КТ.
— Золотой стандарт диагностики при острой боли в спине — это магнитно-резонансная томография. Я считаю, что без нее проведение манипуляций и постановка диагноза в принципе невозможны, — отметил Павел Платонов. — И если бы не МРТ, мы бы сегодня не знали так много о позвоночнике.
Корнел Попушой добавил, что помимо МРТ в качестве метода диагностики используется также электронейромиография, которая показывает, где именно страдает нерв.
— На МРТ не всегда видны причины корешковой симптоматики, — пояснил он.
Нейрорадиолог, профессор кафедры рентгенологии и радиационной медицины ПСПбГМУ им. Павлова, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Петербурга и СЗФОlongreads.doctorpiter.ru/kpzspb_trofimova
И все-таки первым шагом в диагностике является именно МРТ.
— Когда есть болевой синдром, первоочередная задача — исключить патологические состояния, которые могут быть серьезнее нарушения осанки или дегенеративно-дистрофических изменений и требуют максимально быстрого и специфического лечения, — рассказывает
Она добавила, что нейрофункциональные исследования и ЭЭГ тоже хороши, они позволяют врачу разобраться в нюансах, сделать прогноз.
— Вообще, нейромиография как технология дает серьезную дополнительную информацию в случае периферических нейропатий — это очень важно, но это не то, к чему прибегают на первом этапе, — подчеркнула она.
Полагаться на первом этапе только на остеопатию, по словам Трофимовой, тоже будет неправильно, ведь даже самый опытный врач может пропустить серьезную патологию.
Так как болевой синдром — это то, с чем надо справиться в первую очередь, МРТ подходит больше всего и помогает найти причину. Последнее время доступность этого исследования выросла: стало больше аппаратов, выросла квалификация врачей, государство выделяет довольно большие объемы средств на такие исследования по ОМС, причем они распространяются и на томографы в частных клиниках.
Вылечить, а не унять боль
Выбор методик для лечения заболеваний позвоночника велик, и врач в зависимости от задачи принимает решение индивидуально. Лечение может быть консервативным — направленным, в первую очередь, на снятие симптомов, боли и воспаления. Возможно и оперативное вмешательство при необходимости.
— Мы целенаправленно изучаем заболевания позвоночника, и одно из основных направлений нашей деятельности — лечение грыжи диска методом резорбции. Его цель — уменьшение грыжи межпозвонкового диска без операции, — продолжил Павел Платонов. — Метод основан на том, что мы всячески поддерживаем организм и пытаемся повлиять извне на процесс заживления, ускорить его. Любая грыжа начинается с мелких повреждений диска, при этом фиброзное кольцо становится менее прочным, даже при повседневных нагрузках может порваться, а содержащееся внутри ядро выдавиться за пределы диска. Выдавленный компонент и есть грыжа. В результате повреждения возникает воспалительный процесс, при помощи которого организм борется с ней, а мы пытаемся ему в этом всячески помочь. Наша терапия помогает усилить метаболизм в области диска и непосредственно уменьшить грыжу. Исходя из нашего опыта скажу, что более 80% способны вылечиваться консервативно.
Корнел Попушой согласился, что даже больше — 85% грыж — можно если не вылечить, то перевести в ремиссию без операции. Оперативное вмешательство — это последняя инстанция, когда «без скальпеля» помочь пациенту уже невозможно. Тогда в дело вступают травматологи, ортопеды и нейрохирурги.
— Лично мое мнение, что проблема именно в мышцах, поэтому в нашей клинике все больше и больше работают с мышечным каркасом, — продолжил он. — Диск не может получить компрессию без асимметричной работы мышц, поэтому все чаще мы уходим в остеопатию. Но поскольку у нас многопрофильная клиника, и недавно наши хирурги начали заниматься и нейродегенерацией в том числе, есть возможность комплексного лечения — как консервативного, так и оперативного.
Если даже удалить грыжу диска оперативным путем либо добиться ее резорбции консервативно, но не устранить причину ее возникновения, то почти наверняка будет рецидив, считает Дмитрий Симкин. Он отметил, что каждый человек получал в жизни травмы (родовые, детские, спортивные, бытовые) — переломы, ожоги, подворачивал ногу. И почти каждая серьезная травма или воспаление вызывает сжатие соединительной ткани в зоне повреждения, которое можно сравнить с заплаткой, стягивающей ткань через все тело. Это приводит к перекосу позвоночника и дисков, вызывая асимметричное давление, смещение ядра диска назад и в сторону, формируя протрузии и грыжи.
— Если причину не устранить, то и стойкого результата не будет, — добавил он. — Поэтому я занимаюсь остеопатией, которая дает возможность выявить и устранить ту самую причину, которая вызвала дисбаланс в теле. Отличие остеопатии от мануальной терапии и массажа как раз в том, что последние два действуют локально на зоны боли, зачастую, увы, расслабляя мышцы, которые напряжены компенсаторно, чтобы уравновесить натяжение тканей. А остеопатия дает инструмент поиска и устранения причины возникновения грыжи диска и других состояний, приводящих к боли. А когда устранена первопричина, имеет смысл подключить процедуры, устраняющие мышечный спазм, улучшающие циркуляцию крови с зоне грыжи. Для этого мы используем иглорефлексотерапию, ЛФК, массаж, а также классический неврологический поход.
Галина Коновалова рассказала еще о ряде методов, например, о плазмотерапии, которую используют для ускорения регенеративных процессов. PRP-терапия основана на использовании собственной плазмы крови пациента, которую вводят в пораженный участок для восстановления тканей. Метод позволяет добиться хороших результатов благодаря содержанию в тромбоцитарной аутоплазме факторов роста, необходимых для лечения патологических изменений, которые происходят в костях и мягких тканях.
— Актуальны физиотерапевтические методы лечения: чрескожная электронейростимуляция (ЧЭНС) способствует симптоматическому облегчению боли, что позволяет снизить медикаментозную нагрузку, — продолжила эксперт. — Ультрафонофорез (УФФ) с гидрокортизоном оказывает болеутоляющее, антиспастическое, сосудорасширяющее, противовоспалительное действие. Ударно-волновая терапия (УВТ) улучшает микроциркуляцию в зоне воздействия и активизирует обменные и регенеративные процессы, тем самым снижая болевой синдром и увеличивая объем движений.
Активно используются лекарственный фонофорез, лазеро- и магнитотерапия.
Как отметила Галина Коновалова, при выраженном болевом синдроме (в остром периоде) необходимо ограничение статодинамической нагрузки на позвоночник. Показано ношение стабилизирующего ортопедического поясничного корсета или воротника Шанца.
При длительном болевом расстройстве могут выписывать антидепрессанты и противоэпилептические препараты. При синдроме БС (боли в спине) врач назначает прием миорелаксантов, позволяющих уменьшить боль и улучшить двигательные функции за счет снижения патологического мышечного напряжения.
Один из классических консервативных методов лечения патологии позвоночника — назначение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Но нужно учитывать, что даже короткий курс приема НПВС увеличивает риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта (диспепсия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), поэтому назначение гастропротекторов в этом случае обязательно.
И даже сняв боль, не стоит останавливать лечение — важно найти ее источник и работать с ним.
Вперед и с наукой
Методы лечения заболеваний позвоночника совершенствуются благодаря научным исследованиям, поэтому специалистам необходимо постоянно повышать квалификацию.
— У нас в клинике «развязаны руки» врачей, им готовы помочь развиваться во всех областях, — отметил Корнел Попушой. — Каждый выбирает свое направление: ЛФК, физиотерапия, нейрохирургия — все у нас для этого есть.
— На базе всех клиник Ткачева-Епифанова идет активная научная деятельность. Основной акцент — на исследование проблем боли в спине, головной боли, болях в суставах. Не так давно один из наших основателей, доктор Александр Михайлович Ткачев, стал соавтором главы в книге авторитетного медицинского издательства Elsevier, которая объединяет всю патологию спины и все новые знания по этой теме. Мы изучаем различные заболевания позвоночника, исследуем современную физиотерапию, которая за последние пять лет сделала огромный шаг вперед. В нашем арсенале современное оборудование с доказанной эффективностью. В целом наша позиция — без правильной науки невозможна современная медицина, — рассказал Павел Платонов.
— Наш основной метод исследования — остеопатический, это наши руки, чувствительность которых мы тренируем годами. Базовое обучение остеопатии проходит четыре года, но и потом мы постоянно учимся, посещаем семинары, совершенствуемся — добавил Дмитрий Симкин. — Хотя, разумеется, и аппаратные методы диагностики нам очень помогают. Чаще всего мы назначаем МРТ.
По мнению Татьяны Трофимовой, сейчас нужно стремиться максимально сделать все возможное без хирургии — в комбинации остеопатии и одного из более традиционных подходов.
Помоги себе сам. Вместе с врачом
Каким бы ни был метод лечения, хочется, чтобы проблема не вернулась, а эффект закрепился надолго. И тут многое зависит от самого пациента.
— В первую очередь, необходимо слушать своего врача, во-вторых, обязательно самостоятельно заниматься профилактикой заболевания, — говорит Корнел Попушой. — Если пациент, выйдя от доктора, продолжает делать то же, что и раньше, все труды уйдут впустую. А при должной профилактике и заболевания не должно возникнуть.
Дмитрий Симкин отметил, что после устранения причин дисбаланса в теле пациентам стоит раз в полгода посещать остеопата для того, чтобы выявлять и устранять последствия новых бытовых травм.
— Люди катаются на лыжах, поскальзываются на улице, растягивают сухожилия на фитнесе, — пояснил он. — Второй шаг — укрепление мышечного корсета. Здесь может помочь ЛФК, пилатес, качественный фитнес.
— Ну и важны правильные позы при работе с гаджетами и компьютерами. Большинство наших пациентов — это люди сидящие, — добавил эксперт. — Мы обучаем пациентов правильно настроить парту школьнику и организовать рабочее место в офисе, проводим целые семинары для компаний по офисной и промышленной эргономике. Это серьезный вклад и в здоровье сотрудников, и в рентабельность компании.
— Для поддержания здоровья позвоночника в состоянии ремиссии проводят комплекс лечебной физкультуры, эффективны йога и пилатес, — добавила Галина Коновалова. — Следует заниматься спортом, правильно оценивая допустимую нагрузку, посещать бассейн. Безусловно, одним из важных показаний является поддержание оптимальных росто-весовых показателей — то есть снижение избыточного веса. Следует соблюдать ортопедические рекомендации — носить корсет, стельки, воротник Шанца, ортопедическую обувь.
— Меня как травматолога-ортопеда учили в университете, что после лечения обязательно идет восстановительный этап, где большая роль отводится ЛФК, — отметил Павел Платонов. — ЛФК сегодня — это хорошо обученные инструктора, множество гимнастических техник с доказанной эффективностью. Поэтому основную роль в профилактике и продлении «срока службы» позвоночника играют тренер, физиотерапевт и сам пациент. За полгода в нашей клинике вырос целый отдел, посвященный физической реабилитации. Ну и отмечу, что без правильной профилактики все лечение может быть обесценено довольно быстро.
Татьяна Трофимова убеждена, что без сотрудничества врача, инструкторов по ЛФК и фитнесу и пациента рассчитывать на успех, тем более долгосрочный, не приходится. И только совместными усилиями можно добиться хороших стойких результатов.