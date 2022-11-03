Горб, кривые руки, маленький мозг: как смартфоны могут изуродовать наше тело

Жизнь современного человека немыслима без мобильного телефона. Мы проводим в нем добрую часть дня: общаемся с друзьями и семьей, смотрим видео, читаем новости… И привычка пользоваться смартфоном уже сказывается на строении тела — оно адаптируется под наши потребности.
Конечно, гаджеты сравнительно не так давно вошли в нашу жизнь — а значит, серьезные изменения произойти еще не успели. Однако ученые и врачи уже не первый год активно говорят о том, какие последствия для нашего тела таят в себе современные технологии.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
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Изменения, по словам специалистов, коснутся в первую очередь осанки. Дело в том, что когда мы часами смотрим в экран, наша шея напрягается. А если при этом еще и постоянно сидеть, торс постепенно вытянется перед бедрами, а не будет складываться прямо и ровно. В итоге со временем грудь и шея человека будут согнуты к груди.
Кстати о шее: она, скорей всего, тоже изменится, станет «технологической». Если человек долго работает за компьютером или смотрит в экран телефона, мышцы задней части шеи должны сокращаться для того, чтобы держать голову. Поэтому сейчас после долгого рабочего дня эти мышцы могут болеть. Со временем шея людей может приобрести совсем другой вид — стать короткой и толстой.
А еще наш череп, скорей всего, станет толще. Ученые не перестают спорить о том, насколько сильно телефон может влиять на работу нашего мозга. Раньше говорили о том, будто бы смартфоны даже могут провоцировать рак — однако сейчас врачи относятся скептически к подобным теориям. Как бы там ни было, более толстый череп сможет защитить орган от воздействия гаджетов.
Сам мозг, кстати, тоже будет иным. Благодаря Интернету и смартфонам наша память и другие когнитивные функции, увы, становятся всё хуже. Дело в том, что нам нужно запоминать всё меньше и меньше данных, ведь мы всегда может «погуглить». Вероятней всего, из-за этого наш мозг станет гораздо меньше.
Очень сильно могут измениться и наши руки. Во-первых, ученые предполагают, что у людей появится так называемый «текстовый коготь». Когда вы держите смартфон в руках, ваши пальцы находятся в скрученном состоянии. Вполне может быть, что со временем они просто деформируются.
А еще ваши локти могут застыть в позиции согнутых под углом в 90 градусов — именно в таком виде вы их держите большую часть дня, когда говорите по телефону или листаете ленту в соцсетях.
Сейчас наши руки всё еще устают от такого неестественного положения, и поэтому долгие часы с гаджетами в руках приводят к онемению и покалыванию в конечностях. Однако через пару поколений тело, скорей всего, просто адаптируется — и такие руки никому не будут казаться странными.
Наконец, у современного человека могут измениться глаза: появится дополнительное веко, которое поможет отсечь переизбыток света от гаджетов.
нейрофизиолог, кандидат биологических наук
Кстати, о руках: определенные изменения в них произошли уже сейчас. Кандидат биологических наук Юрик Корюкалов отмечает: то, как мы держим пальцы во время набора сообщения, со временем провоцирует развитие эффекта «спускового пальца». Нам приходится вытягивать пальцы для того, чтобы дотянуться до всех клавиш, и в итоге сухожилия утолщаются, воспаляются изнутри, сам палец застревает в согнутом положении.
А о том, какие связанные с гаджетом привычки могут медленно, но верно губить вашу жизнь, можно прочитать ЗДЕСЬ.