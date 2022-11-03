Горб, кривые руки, маленький мозг: как смартфоны могут изуродовать наше тело

Доктор биологических наук Анча Баранова в твоем телеграм-канале рассказала о том, что сотрудники американской телекоммуникационной компании TollFreeForwarding попытались создать 3D-модель человека будущего, основываясь на предположениях ученых. Они представили, как могла бы выглядеть девушка Минди, живущая в 3000 году.

Изменения, по словам специалистов, коснутся в первую очередь осанки. Дело в том, что когда мы часами смотрим в экран, наша шея напрягается. А если при этом еще и постоянно сидеть, торс постепенно вытянется перед бедрами, а не будет складываться прямо и ровно. В итоге со временем грудь и шея человека будут согнуты к груди.