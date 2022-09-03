7 болезней суставов, которые проявляются по утрам: список симптомов

Нередко первые признаки поражений суставов возникают в определенное время дня. Раннее утро, сразу после пробуждения — это один из критических периодов, когда возможны первые тревожные «звоночки» от суставов. Чаще всего люди отмечают скованность — это субъективно неприятное ощущение, которое может постепенно исчезать по мере того, как сустав «разрабатывается».
Но понять, что с суставами возникает серьезная проблема, можно не только по ощущению скованности. «Доктор Питер» уточнил у врача ортопеда-травматолога Андрея Солоухина, какие еще могут возникать жалобы по утрам и о чем они могут рассказать.
Врач ортопед-травматолог многопрофильной клиники «Энергия здоровья»vk.com/club141595009
7 ключевых жалоб на суставы по утрам
Врачами выделяются основные проявления при начальной патологии суставов, которые обычно можно почувствовать утром. Это:
Боль в суставе. Она ощущается, когда вы еще лежите в постели. Болезненность может частично или полностью проходить при изменении положения конечности.
Боль при первом шаге или движении конечностью — так называемая «стартовая». Она отражает патологические изменения в суставе.
Хруст внутри сустава, похожий на звук при ходьбе по сугробу, который может сохраняться в течение дня. Этот симптом свидетельствует о нарушении выработки синовиальной жидкости в суставе.
Щелчки в суставах, как проявление их нестабильности.
Ограничение амплитуды движений и скованность, тугоподвижность в суставе.
Отек в области сустава разной степени.
Ощущение жжения, покалывание и онемение в области сустава может возникать при «туннельном синдроме» из-за раздражения или сдавления прилежащих к суставу нервных стволов.
При появлении одного или нескольких симптомов стоит посетить врача, поскольку проблемы уже однозначно есть, но еще можно замедлить процесс разрушения тканей и предотвратить тяжелые деформации и инвалидность.
Какие болезни проявляются болью в суставах
Среди ключевых патологий, которые могут вызывать утренние проблемы с суставами, можно выделить:
Первичный остеоартрит — постепенное разрушение костно-хрящевых тканей в виду возраста, избыточных нагрузок и различных внешних факторов.
Теносиновит и бурсит области сустава — это поражение, воспалительный процесс не в самих костных или хрящевых областях сустава, а в окружающих мягких (синовиальных) тканях.
Последствия травм суставов — даже если повреждения были много лет назад, в дальнейшем, по мере старения тканей, они могут дать о себе знать, постепенно провоцируя ускоренное разрушение тканей.
Дегенеративное повреждение менисков коленных суставов — это два хряща, имеющие форму полумесяцев, обеспечивающие стабильность и активные движения. Если они повреждены, затронуты дегенеративными процессами, могут возникать крайне неприятные ощущения в суставах.
Реактивный артрит при хроническом тонзиллите — это поражение суставов, связанное с наличием в организме очага хронической инфекции, воспаления.
Ревматоидный артрит — это аутоиммунный процесс, при котором страдают хрящи и окружающие мягкие ткани сустава.
Подагра — серьезная обменная патология, при которой страдает метаболизм мочевой кислоты и ее солей.
Лучше не ждать, а обследоваться
При любых утренних проявлениях, возникающих в области суставов, рекомендуется осмотр с проведением специальных клинических тестов, что позволит при необходимости назначить дополнительное обследование (УЗИ, МРТ, КТ, рентгенографию, анализы крови, диагностическую пункцию, диагностическую артроскопию).
Это важно, поскольку наилучших результатов профилактического лечения можно достичь уже на ранних стадиях заболевания и даже в состоянии пред-артрита.
Позаботьтесь о суставах сами
В зрелом и пожилом возрасте стоит уделять здоровью суставов больше внимания, проводить профилактику повреждений внутрисуставных структур за счет соблюдения простых рекомендаций.
Важно регулярно двигаться, чтобы тренировать как мышцы, так и хрящевые структуры суставов, усиливать кровообращение в них. Не обязательно для этого посещать спортзал и заниматься с персональным тренером. Полезными будут зарядка, прогулки, работа по дому.
Поддержание оптимального веса. Суставы несут на себе вес тела, и любое значительное превышение нормы грозит перегрузками для хрящей и костей. Поэтому нужно, по возможности, поддерживать здоровый вес.
Следить за поступлением с пищей достаточного количества белка, кальция и витамина Д. можно обсудить с врачом возможность приема добавок с этими веществами. На фоне дефицита строительного материала хрящам гораздо труднее поддерживать свою структуру и свойства, они начинают разрушаться, что ведет к появлению крайне неприятной симптоматики.