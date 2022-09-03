7 болезней суставов, которые проявляются по утрам: список симптомов

Нередко первые признаки поражений суставов возникают в определенное время дня. Раннее утро, сразу после пробуждения — это один из критических периодов, когда возможны первые тревожные «звоночки» от суставов. Чаще всего люди отмечают скованность — это субъективно неприятное ощущение, которое может постепенно исчезать по мере того, как сустав «разрабатывается».

Но понять, что с суставами возникает серьезная проблема, можно не только по ощущению скованности. «Доктор Питер» уточнил у врача ортопеда-травматолога Андрея Солоухина, какие еще могут возникать жалобы по утрам и о чем они могут рассказать.