В нашем организме нет важных и неважных органов, и от всех напрямую зависит то, как мы себя чувствуем. Некоторые системы могут практически сразу подавать сигналы, что с ними что-то не так, но очень часто симптомы появляются, когда процесс зашел уже далеко. Один из таких «молчаливых» органов — щитовидная железа.
Сама лично она не болит, но по некоторым признакам можно понять, что с ней что-то не так. Чтобы не доводить дело до серьезного заболевания, надо исключить эти 6 вещей, которые могут разрушать щитовидную железу. Их перечислила эндокринолог Диляра Лебедева.
Подавление эмоций
Эксперт объяснила, насколько вредно запрещать себе переживать и радоваться, чувствовать свободу.
— Если вы загоняете себя в рамки, не прислушиваетесь к себе и своим желаниям, то ждите проблем со щитовидкой, — предупреждает Диляра Лебедева. — Все негативные эмоции, расстройства, потеря интереса к жизни — всё уходит в подсознание и выливается в болезни.
Голодание и ограничения в питании
Очень часто всевозможные диеты мы считаем благом для организма. Таким образом мы якобы приближаемся к здоровому весу и красивой фигуре. Но ограничение в питании может быть разрушительным для щитовидной железы.
— Вы уверены, что делаете это во благо для организма? — спрашивает эндокринолог. — Если не наедать необходимую суточную норму калорий, щитовидная железа отправит метаболизм в анабиоз.
А это значит, что стройной фигуры будет просто невозможно добиться. Также пострадает и здоровье в целом.
Недосыпание
Мы кое-что должны своему организму — это сон. Полноценный и достаточный. В первую очередь, чтобы сохранить свое здоровье, ни в коем случае нельзя экономить на сне.
— Нарушается ось гипоталамус — гипофиз — щитовидная железа, — говорит Диляра Лебедева. — Это снижает секрецию ТТГ и стимуляцию щитовидной железы, нарушается ее работа.
Одежда не по погоде
Щитовидная железа не любит холод. И сейчас для нее наступило не самое подходящее время. В слякоть, серость и мороз ей придется работать усерднее.
— Щитовидка выходит на «сверхурочные», чтобы поддержать настроение и включить «дополнительное отопление», — объяснила эндокринолог. — В холодное время дозы гормонов могут увеличиваться, и это логично.
Нехватка организму минералов
Во всем нужен баланс. Нашему организму должно хватать йода, селена, цинка, железа и магния. Все эти элементы участвуют в построении гормонов. Если их не хватает — гормональная система дает сбой.
Исключение белка
— Тут всё просто, — говорит доктор Лебедева. — Гормоны и ферменты, которые участвуют в синтезе, состоят из белка. Если не хватает хотя бы одной аминокислоты, мы получим проблемы со щитовидной железой.