Подавление эмоций

Эксперт объяснила, насколько вредно запрещать себе переживать и радоваться, чувствовать свободу.

— Если вы загоняете себя в рамки, не прислушиваетесь к себе и своим желаниям, то ждите проблем со щитовидкой, — предупреждает Диляра Лебедева. — Все негативные эмоции, расстройства, потеря интереса к жизни — всё уходит в подсознание и выливается в болезни.

Голодание и ограничения в питании

Очень часто всевозможные диеты мы считаем благом для организма. Таким образом мы якобы приближаемся к здоровому весу и красивой фигуре. Но ограничение в питании может быть разрушительным для щитовидной железы.

— Вы уверены, что делаете это во благо для организма? — спрашивает эндокринолог. — Если не наедать необходимую суточную норму калорий, щитовидная железа отправит метаболизм в анабиоз.

А это значит, что стройной фигуры будет просто невозможно добиться. Также пострадает и здоровье в целом.