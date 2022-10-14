Что означают пятна на ногтях
Фото
iStockphoto

С популярностью маникюра, который в салонах и у домашних мастеров делает каждая вторая женщина, в наш лексикон вошло и слово онихолизис. Так называют отделение ногтя от ложа, выглядит это неэстетично и иногда бывает весьма болезненно. Решить проблему мастера предлагают с помощью капель, эликсиров и витаминов. Но иногда это не только внешняя проблема, но и признак, что с организмом не все в порядке.

Онихолизис может быть клиническим признаком дисфункции щитовидной железы.

Алексей Цыкин
Алексей Цыкин
Медицина

Ведущий специалист в России в области микологии, доцент Кафедры кожных болезней и косметологии ФДПО, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог.

— Ногти отделяются от ногтевого ложа, процесс начинается с безымянного пальца, — объяснил главный врач клиники MedNail, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог Алексей Цыкин. — Этот симптом называют «ногти Пламмера», в честь врача-эндокринолога Генри Пламмера, который первым и обнаружил эту связь.

Поэтому, если вы заметили, что ногтевая пластина отходит от ложа именно на безымянных пальцах, проконсультируйтесь с эндокринологом. Конечно, с уверенностью, что это дисфункция щитовидной железы, можно говорить не только по одному симптому, но и по другим проявлениям заболевания. А точку в вопросе поставит обследование.

Читайте также

Наиболее частое нарушение в работе железы, которое и характеризуется дефектом ногтей, тиреотоксикоз — повышенное выделение гормонов щитовидки.

— При тиреотоксикозе кожа становится горячей, гладкой и влажной от пота, — перечислил другие клинические проявления заболевания Алексей Цыкин. — Ладони и лицо приобретают красный оттенок.

Также могут появиться:

  • усиленная пигментация;

  • истончение волос, они быстрее становятся жирными после мытья;

  • облысение;

  • локальные отеки из-за отложения в коже кислых солей — красновато-бурые или желтые бляшки;

  • кожа станет напоминать кожуру апельсина, волосы на теле будут по ощущениям грубее;

  • изменения по форме рук и ног, это связано с деформацией длинных трубчатых костей — гипертрофической остеоартропатией;

  • деформация и утолщение фаланг пальцев стоп и кистей;

  • пальцы становятся похожими на барабанные палочки;

  • ногти напоминают по форме часовые стекла, они расширены и уплощены.

Алена Безменова