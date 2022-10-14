С популярностью маникюра, который в салонах и у домашних мастеров делает каждая вторая женщина, в наш лексикон вошло и слово онихолизис. Так называют отделение ногтя от ложа, выглядит это неэстетично и иногда бывает весьма болезненно. Решить проблему мастера предлагают с помощью капель, эликсиров и витаминов. Но иногда это не только внешняя проблема, но и признак, что с организмом не все в порядке.
Онихолизис может быть клиническим признаком дисфункции щитовидной железы.
Ведущий специалист в России в области микологии, доцент Кафедры кожных болезней и косметологии ФДПО, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог.
— Ногти отделяются от ногтевого ложа, процесс начинается с безымянного пальца, — объяснил главный врач клиники MedNail, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог Алексей Цыкин. — Этот симптом называют «ногти Пламмера», в честь врача-эндокринолога Генри Пламмера, который первым и обнаружил эту связь.
Поэтому, если вы заметили, что ногтевая пластина отходит от ложа именно на безымянных пальцах, проконсультируйтесь с эндокринологом. Конечно, с уверенностью, что это дисфункция щитовидной железы, можно говорить не только по одному симптому, но и по другим проявлениям заболевания. А точку в вопросе поставит обследование.
Наиболее частое нарушение в работе железы, которое и характеризуется дефектом ногтей, тиреотоксикоз — повышенное выделение гормонов щитовидки.
— При тиреотоксикозе кожа становится горячей, гладкой и влажной от пота, — перечислил другие клинические проявления заболевания Алексей Цыкин. — Ладони и лицо приобретают красный оттенок.
Также могут появиться:
усиленная пигментация;
истончение волос, они быстрее становятся жирными после мытья;
облысение;
локальные отеки из-за отложения в коже кислых солей — красновато-бурые или желтые бляшки;
кожа станет напоминать кожуру апельсина, волосы на теле будут по ощущениям грубее;
изменения по форме рук и ног, это связано с деформацией длинных трубчатых костей — гипертрофической остеоартропатией;
деформация и утолщение фаланг пальцев стоп и кистей;
пальцы становятся похожими на барабанные палочки;
ногти напоминают по форме часовые стекла, они расширены и уплощены.