— Ногти отделяются от ногтевого ложа, процесс начинается с безымянного пальца, — объяснил главный врач клиники MedNail, кандидат медицинских наук, дерматолог, клинический миколог Алексей Цыкин. — Этот симптом называют «ногти Пламмера» , в честь врача-эндокринолога Генри Пламмера, который первым и обнаружил эту связь.

Поэтому, если вы заметили, что ногтевая пластина отходит от ложа именно на безымянных пальцах, проконсультируйтесь с эндокринологом. Конечно, с уверенностью, что это дисфункция щитовидной железы, можно говорить не только по одному симптому, но и по другим проявлениям заболевания. А точку в вопросе поставит обследование.