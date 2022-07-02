Очень простая формула: как узнать свой реальный биологический возраст

Врачи говорят: более точным считается возраст биологический — он характеризует состояние организма на данный момент. И может быть как меньше, так и больше календарного.

На данный момент существует несколько десятков способов его оценить. Но все они достаточно сложные, с забором крови, определением уровня фибриногенов, электрической активности мозга и так далее.