Очень простая формула: как узнать свой реальный биологический возраст

Врачи говорят: более точным считается возраст биологический — он характеризует состояние организма на данный момент. И может быть как меньше, так и больше календарного.
На данный момент существует несколько десятков способов его оценить. Но все они достаточно сложные, с забором крови, определением уровня фибриногенов, электрической активности мозга и так далее.
Есть совсем упрощенные методики, но и они не подходят: слишком мало данных, слишком непохожие на правду показатели. Понимая это, еще в 2008 году ученые Алексей Горелкин и Борис Пинхасов
Исходные данные
календарный возраст (КВ) — в годах с точностью до месяца, но с шагом 0,1. То есть, если со дня вашего рождения прошло 7 месяцев, прибавляете 0,7. Если 9 и больше — то 0,9;
масса тела (МТ) — в килограммах с точностью не меньше 0,5 кг;
рост (Р) в метрах с точностью не менее 0,005 м (то есть полсантиметра);
окружность талии (ОТ) в сантиметрах, с точностью не менее 0,5 см;
окружность бедер (ОБ) в сантиметрах с точностью не менее 0,5 см;
вес (В) в килограммах;
разница лет (РЛ) — между календарным возрастом и онтогенетической нормой.
Вычисляем коэффициент скорости старения
Его мы рассчитываем на основании исходных данных. Для мужчин и женщин формулы разные.
Для женщин (КССж): (ОТ * B): (ОБ * Р2 * (14,7 + 0,26 * РЛ + 0,01 * РЛ))
Для мужчин (КССм): (ОТ * B): (ОБ * Р2 * (17,2 + 0,31 * РЛ + 0,0012 * РЛ))
Что означают результаты
От 0,95 до 1,05 включительно — скорость старения соответствует норме
Менее 0,95 — замедленное старение
Более 1,05 — ускоренное старение
Определяем биологический возраст
Его формулы для мужчин и женщин тоже отличаются:
Для женщин (БВж): КССж × РЛж + 18
Для мужчин (БВм): КССм × РЛм+ 21.
Допустим, 38-летняя женщина (календарный возраст 38,8 года) весит 80,5 килограмма при росте 1,725 метра. Ее обхват талии 78,5 см, объем бедер — 104 см. Разница лет составляет 20,8. Рассчитаем ее коэффициент скорости старения.
Обхват талии * вес = 78,5 * 80,5 = 6 319,25
Считаем внутренние скобки: 14,7 + 0,26 * разницу лет + 0,01 * разницу лет = 14,7 + 0,26 * 20,8 +0,01 * 20,8 = 14,7 + 5,408 + 0,208 = 20,316
Считаем внешние скобки: объем бедер * рост в квадрате * 20,316 = 104 * 2,975625 *20,316 = 6 287,1
6 319,25 (результат первого действия): 6 287,1 (результат третьего действия) = 1, 005 - скорость старения соответствует норме.
Теперь считаем биологический возраст.
Коэффициент скорости старения * разницу лет +18 = 1,005 * 20,8 +18 = 38,9
В нашем примере биологический возраст соответствует календарному.
Кстати
Возраст выдают не только морщины. Да, когда появляются статические заломы, опускаются уголки губ, плывет овал лица — это уже верные признаки возрастных изменений. Но есть и еще кое-что. Это — состояние мышц. Когда появляется мышечная слабость, неуловимо меняются осанка и походка, которые выдают возраст человека даже со спины. Так что, если хотите выглядеть моложе — занимайтесь физкультурой.
А еще немалое значение имеет сердечно-сосудистый возраст, отмечает кардиолог Бродовская. Его по лицу не видно, но от него во многом зависит то, сколько вы проживете — и насколько активной будет эта жизнь.