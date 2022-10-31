Как рассказал врач-психотерапевт Денис Федоряка, воздействие на бессознательном уровне многие недооценивают в пользу рационального. И совершенно зря. На самом деле бессознательное воздействие намного мощнее, к тому же и действует точнее, чем рациональное.
Врач-психотерапевт, кандидат психологических наук
— Об этом говорят многие психологические теории личности — от классического психоанализа и его ответвлений (например, Фрейд, Юнг, Сонди, Райх) до более современных теорий отношений (Мясищев, Кляйн, Салливан). А раз так говорит наука, почему бы не использовать ее данные для счастливой личной жизни? — считает Денис Федоряка.
Психотерапевт назвал 7 бессознательно притягательных для мужчин признаков женской красоты — они проявляются как во внешности, так и в манере поведения.
1. Теплота в общении
На обыденном уровне теплота в женщине считывается мужчиной мгновенно. Входя в комнату с несколькими женщинами, каждый мужчина четко, интуитивно-бессознательно определяет для себя — «вот эта теплая, а та холодная». С точки зрения психологии, речь идет об эмпатии — способности определять и выражать собственные чувства, а также видеть и верно реагировать на чувства других людей. Именно это качество резко выделяет женщин, привлекая мужчин.
Кстати, есть люди, которые в принципе неспособны к эмпатии — это называется «алекситимия». Термин был предложен психологом Сифнеосом в 70-х годах прошлого века. Но чаще эмпатию можно развивать. Для этого нужно больше общаться с людьми, и желательно как раз с эмпатичными. Очень полезным может оказаться общение с детьми до подросткового возраста — у них эмпатия более чистая, формирование шаблонов «плохой-хороший» только начинается.
2. Бережное отношение к своей душе и телу
Мужчин очень привлекает ощущение невинности, бережного отношения женщины к своей душе и телу. В психологическом смысле женщина, которая себя любит, никогда не будет разбазаривать направо и особенно налево свое женское достоинство — не только в телесном смысле, но и в смысле жестоких, агрессивных идей, мести и так далее. Это отражает ключевой параметр личности — отношение к себе, от которого зависит то, как человек относится и к другим людям.
Чтобы научиться ценить себя, женщине надо сосредоточиться и чаще думать о своих женских целях и задачах, своей внутренней жизни и смысле. Это материнство, любовь к мужчине, творчество, забота.
3. Простота характера
Привлекательная женщина на бессознательном уровне — это в чем-то детская душа, доверчивость, искреннее расположение к окружающему миру. Но не капризный инфантилизм или то, что психологи называют «регрессия», когда на первый план выходит истеричное поведение. Вместе с тем простота — это не витание в облаках, а готовность вместе с мужчиной двигаться по жизни к общим целям, семейному счастью.
Чтобы такое важное качество было развито, нужен жизненный опыт или хороший образец женского поведения. Если он есть или выбран верно, внутренняя простота обязательно проявится. Надо только расставить приоритеты: семья или карьера, отец или муж, ум или чувства.
4. Плавная походка и широкие бедра
Такие признаки говорят о возможности женщины к деторождению и сильной, но не демонстративной сексуальности. У многих обладательниц яркой внешности и модельной фигуры, как говорят, «весь пар уходит в гудок» — их сексуальность только внешняя, как красивая картинка.
5. Заниженный, глубокий голос
Неторопливый, чуть заниженный голос и глубокий тембр — это скрытое приглашение к интимной беседе, большей близости. Есть даже целые курсы для женщин по постановке голоса.
6. Плавные жесты
Плавные, как бы поглаживающие жесты неосознанно успокаивают, делая мужчину спокойнее и увереннее.
7. Длинные волосы
Длинные прически по сравнению с короткими, «под мальчика», бессознательно подсказывают мужчине, что у их обладательниц хорошее здоровье, они не страдают от стресса и, в принципе, обладают крепкой нервной системой.
По мнению психолога Валерия Гута, на бессознательном уровне пробуждает интерес и влечение у противоположного пола и так называемая динамическая привлекательность. Ее формируют стиль жизни, мировоззрение, внутренние установки и ценности.
Психолог назвал 4 качества, которые влияют на динамическую привлекательность женщины.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
1. Узнаваемость
Когда женщина часто попадает в поле зрения мужчины, рано или поздно он начинает считать ее привлекательной. Научно доказано, что большинство людей на планете женаты на людях, которых они встретили в радиусе 170 километров.
Женщина, с которой приходится встречаться практически каждый день, даже на уровне взглядов и обычного «здравствуйте», со временем начинает располагать к себе, вызывать доверие и, таким образом, повышать свою привлекательность в глазах мужчины.
2. Ценностная близость
Автор теории баланса, австро-американский психолог Хайдер считает, что мы симпатизируем тем, кто симпатизирует нам.
Мужчину автоматически привлекает женщина, которая смотрит с ним в одном направлении: ведет схожий образ жизни, разделяет те же интересы и ценности. Как только она входит в его круг общения, встает на одну социальную ступень — она сразу же попадает в область его внимания.
3. Любовь к самой себе
Любовь к самому себе запускает тот самый генератор, который начинает излучать внутреннюю привлекательность. Именно то, как мы воспринимаем себя, мы бессознательно транслируем другим людям. Если женщина себя обесценивает, считает «гадким утенком», мужчина будет воспринимать ее также и реагировать соответственно. И, наоборот, уверенная в себе женщина, которая ни на минуту не сомневается в своей привлекательности, притягивает противоположный пол.
Отсутствие красоты, причем как внутренней, так и внешней, начинается с безразличия к себе, попустительства, которое становится стилем жизни и постепенно начинает менять и тело.
Чтобы этого не допустить, нужно обогащаться духовно: ходить в музеи и на разные выставки, смотреть красивые фильмы, чаще бывать на природе. Пересматривайте свою философию жизни и окружайте себя гармоничными, внутренне богатыми людьми. Когда мы напитываем себя прекрасным, наше бессознательное запускает внешнюю красоту и увеличивает внутреннюю.
4. Проявление себя
Женщину, которая максимально реализует себя, торжествует в какой-то сфере или коммуникациях, видно сразу. Она невероятно харизматична и сияет изнутри. А к свету всегда хочется тянуться.
Чтобы излучать ту самую, загадочную для многих внутреннюю привлекательность, нужно развивать себя:
Найдите то, что доставляет вам колоссальное удовольствие в жизни, и каждый день оттачивайте и развивайте свои навыки в этом направлении, и со временем ваша внутренняя энергетика выйдет на самый высокий уровень.
Выправляйте дефекты своей личности изнутри с помощью любви и заботы о себе, за счет постоянного напоминания «Не позволяй душе лениться».