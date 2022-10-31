— Об этом говорят многие психологические теории личности — от классического психоанализа и его ответвлений (например, Фрейд, Юнг, Сонди, Райх) до более современных теорий отношений (Мясищев, Кляйн, Салливан). А раз так говорит наука, почему бы не использовать ее данные для счастливой личной жизни? — считает Денис Федоряка.

Психотерапевт назвал 7 бессознательно притягательных для мужчин признаков женской красоты — они проявляются как во внешности, так и в манере поведения.

1. Теплота в общении

На обыденном уровне теплота в женщине считывается мужчиной мгновенно. Входя в комнату с несколькими женщинами, каждый мужчина четко, интуитивно-бессознательно определяет для себя — «вот эта теплая, а та холодная». С точки зрения психологии, речь идет об эмпатии — способности определять и выражать собственные чувства, а также видеть и верно реагировать на чувства других людей. Именно это качество резко выделяет женщин, привлекая мужчин.