С каждым годом рак уносит все больше и больше жизней по всему миру. Опережают опасную патологию только сердечно-сосудистые заболевания — они уже давно на первом месте в статистике летальности.
Чем раньше вы обратитесь к врачу с тревожными симптомами, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии. Особенно это касается рака толстой кишки: он очень агрессивен, поэтому заняться лечением нужно как можно раньше.
терапевт, гастроэнтеролог
— Рак толстой кишки — это злокачественная опухоль, поражающая любой из отделов толстой кишки. Данный вид онкологии — один из самых распространенных в развитых странах, включая Россию. Термин «рак кишечника» относится к двум типам опухолей: раку толстой и прямой кишки. Примерно 1/3 опухолей приходится на прямую кишку, 2/3 опухолей — на толстую кишку, — рассказывала гастроэнтеролог.
По данным Американского онкологического общества, колоректальный рак — третий наиболее распространенный вид рака, диагностируемый как у мужчин, так и у женщин в США.
— Помимо этого именно рак толстой кишки также является третьей по значимости причиной смерти от рака среди мужчин и женщин. Поэтому не надо забывать про ежегодные скрининги, особенно если вам уже исполнилось 45 лет, —
На рак толстой кишки могут указать следующие симптомы:
ректальное кровотечение или кровь в стуле,
внезапная потеря веса,
постоянное чувство слабости и усталости,
частая боль в животе,
проблемы с походом в туалет «по-большому»: например, вы стали страдать от запора или же понимаете, что теперь ходите в туалет слишком часто.
— Многие люди зачастую уверены, что кровотечение из прямой кишки или кровь в стуле вызваны «безобидным геморроем». Хотя геморрой действительно может провоцировать такие симптомы, провериться все равно нужно. Так, врач обязан назначить колоноскопию, чтобы убедиться, что у вас в организме нет опухоли, — говорит доктор Ванг.
Помимо наследственных и семейных рисков существует еще несколько факторов, способствующие возникновению рака кишечника:
курение,
лишний вес,
отсутствие физических упражнений,
диета с низким содержанием клетчатки, богатая мясом,
регулярное употребление алкоголя,
хронические воспалительные заболевания кишечника также увеличивают риск рака кишечника.
Важно: рак толстой кишки обычно протекает бессимптомно, пока болезнь не разовьется до опасной стадии. Поэтому не забывайте про ежегодные обследования и не стесняйтесь рассказывать врачу даже о самых «неудобных» симптомах.