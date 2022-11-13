С каждым годом рак уносит все больше и больше жизней по всему миру. Опережают опасную патологию только сердечно-сосудистые заболевания — они уже давно на первом месте в статистике летальности.

Чем раньше вы обратитесь к врачу с тревожными симптомами, тем больше шансов добиться стойкой ремиссии. Особенно это касается рака толстой кишки: он очень агрессивен, поэтому заняться лечением нужно как можно раньше.