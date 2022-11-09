— Следующий повод обратиться к врачу-проктологу — когда в рамках скрининга сдан анализ кала на скрытую кровь, и он положительный . Или имеется длительно существующая анемия без какой-либо другой обнаруженной причины, — подчеркивает эксперт «Доктора Питера».

Но после 50 лет, если был один кровный родственник старше 65 лет, который болел или болеет раком толстой кишки , визиты к проктологу должны быть регулярными даже без жалоб. Если таких родственников больше одного или болеющий или болевший младше 65 лет, то регулярные осмотры проктолога надо начинать уже с 40 лет.