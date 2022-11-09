Многие люди стесняются ходить к проктологу: этот врач занимается достаточно деликатными вопросами — диагностикой заболеваний прямой кишки, толстого кишечника и ануса. Но последствия этих заболеваний могут причинять не только дискомфорт, но и вполне реальный риск серьезных угроз здоровью и жизни. Поэтому важно время от времени ходить к проктологу — и проверять свое здоровье.
Кандидат медицинских наук, руководитель центра Флебологии и Проктологии, врач-хирург, флеболог, колопроктолог.
Когда нужно срочно обращаться к проктологу
По словам проктолога, кандидата медицинских наук Василия Гаврилова, медлить нельзя, если уже есть какие-то симптомы, связанные с проблемами прямой кишки, или направление к врачу по результатам специальных анализов.
Под проблемами с прямой кишкой подразумеваются:
хронические запоры;
кровотечения из прямой кишки;
странные выделения из прямой кишки;
боли в прямой кишке;
боли в животе при отсутствии стула.
— Такие симптомы той или иной выраженности могут сопровождать практически любые болезни прямой или толстой кишки, и это необязательно именно геморрой. Подобные жалобы встречаются при трещинах прямой кишки, язвенном колите, полипах толстой кишки и так далее, — поясняет Василий Гаврилов.
— Следующий повод обратиться к врачу-проктологу — когда в рамках скрининга сдан анализ кала на скрытую кровь, и он положительный. Или имеется длительно существующая анемия без какой-либо другой обнаруженной причины, — подчеркивает эксперт «Доктора Питера».
Но после 50 лет, если был один кровный родственник старше 65 лет, который болел или болеет раком толстой кишки, визиты к проктологу должны быть регулярными даже без жалоб. Если таких родственников больше одного или болеющий или болевший младше 65 лет, то регулярные осмотры проктолога надо начинать уже с 40 лет.
— Также таким пациентам показано проведение колоноскопии 1 раз в 5-10 лет, — отмечает Гаврилов.
И конечно же, обязательно обращаться к проктологу повторно при наличии любых заболеваний прямой кишки:
для контроля лечения после выполнения назначений врача;
при обострении хронических болезней прямой кишки;
для диспансерного наблюдения 1-2 раза в год.
Как проходит осмотр
Для визита к проктологу лучше подготовиться, рекомендует врач:
— Обычно при записи на прием к проктологу администраторы больницы снабжают пациента памяткой о подготовке на первичный и повторный прием. Но чаще всего для обычного осмотра необходимо или сходить в туалет по-большому за 1-1,5 часа до приема или воспользоваться для этого 1-2 микроклизмами.
Врач проводит осмотр визуально и при помощи специальных приборов, например аноскопа или ректоскопа. Этого в большинстве случаев достаточно для полноценной диагностики болезней прямой кишки. В некоторых случаях назначаются дополнительные методы обследования, например колоноскопия, КТ, МРТ брюшной полости и малого таза.