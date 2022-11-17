Отсыпаться — плохая привычка

— Также важное правило, которое надо соблюдать, чтобы худеть во сне, — засыпать в одно и то же время, — объясняет эксперт. — Причем речь идет не только о буднях, но и о выходных днях.

Врач обращает внимание, что многие люди стараются в субботу и воскресенье отоспаться — поваляться в кровати как можно дольше, даже если сон уже «не лезет». Но слишком долго спать — тоже вредно.

— Слишком долгий сон может навредить здоровью, — считает Тимур Асанов. — Оптимально спать не более 8 часов — это позволит вам худеть и быть полным энергии.

В какой позе надо спать

— Важное значение имеет и поза, в которой вы спите, — говорит врач. — Оптимальная поза для сна — лежа на спине. Дело в том, что такое положение не нагружает шею и позвоночник. Однако оно противопоказано людям, страдающим от храпа или апноэ. Для них рекомендуется спать на боку в позе эмбриона.

Терапевт также напоминает, что всем, кто хочет высыпаться, стоит перед сном хорошо проветривать спальню, не «зависать» в гаджетах перед тем, как ложиться в кровать, а окна закрывать непрозрачными шторами.

— Если вы испытываете проблемы со сном, необходимо обратиться к врачу, — предупреждает Тимур Асанов.