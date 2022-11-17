Хотите похудеть — не экономьте на сне, утверждают врачи. Зачастую желающие постройнеть первым делом следят за тем, что едят и как много двигаются. Это верно, но есть и еще один фактор, который может свести на нет все попытки сбросить вес, — это сон.
Как вредит вашей фигуре недосып и каких «ночных правил» надо придерживаться, чтобы легко и быстро похудеть, объяснил врач.
Терапевт, заместитель главного врача Видновской больницы
Не только 8 часов сна
— Многие знают о том, что для нормального функционирования организма оптимальная продолжительность сна — восемь часов, —
По словам доктора, это время рекомендуют для «старта» сна не случайно — именно после десяти вечера в организме человека вырабатывается гормон сна мелатонин. Он крайне необходим в том числе и для здорового метаболизма и нормализации веса.
Отсыпаться — плохая привычка
— Также важное правило, которое надо соблюдать, чтобы худеть во сне, — засыпать в одно и то же время, — объясняет эксперт. — Причем речь идет не только о буднях, но и о выходных днях.
Врач обращает внимание, что многие люди стараются в субботу и воскресенье отоспаться — поваляться в кровати как можно дольше, даже если сон уже «не лезет». Но слишком долго спать — тоже вредно.
— Слишком долгий сон может навредить здоровью, — считает Тимур Асанов. — Оптимально спать не более 8 часов — это позволит вам худеть и быть полным энергии.
В какой позе надо спать
— Важное значение имеет и поза, в которой вы спите, — говорит врач. — Оптимальная поза для сна — лежа на спине. Дело в том, что такое положение не нагружает шею и позвоночник. Однако оно противопоказано людям, страдающим от храпа или апноэ. Для них рекомендуется спать на боку в позе эмбриона.
Терапевт также напоминает, что всем, кто хочет высыпаться, стоит перед сном хорошо проветривать спальню, не «зависать» в гаджетах перед тем, как ложиться в кровать, а окна закрывать непрозрачными шторами.
— Если вы испытываете проблемы со сном, необходимо обратиться к врачу, — предупреждает Тимур Асанов.
Ранее диетолог Ридль рассказал о простом правиле, которое поможет похудеть тем, кто не готов отказываться от любимых блюд и лакомств. Это принцип 20:80.
— Если вы хотите похудеть, измените всего 20% вашего рациона, а 80% — не трогайте вовсе. Это не трудно и не заставит вас отказываться от привычных продуктов, — объяснил диетолог.