Может ли мелатонин замедлить старение: 10 фактов о важном гормоне

Мелатонин — молекула, возникшая миллиарды лет назад в помощь первым формам жизни. У человека он работает как нейрогормон, регулирующий биоритмы, что позволяет лучше приспособиться к изменениям. Мелатонин вырабатывается в человеческом организме в области «третьего глаза» — части мозга, называемой шишковидной железой или эпифизом. Там он синтезируется из поступающей только с продуктами питания аминокислоты триптофана.

Курение, алкоголь и нарушенный режим дня снижают выработку мелатонина, что в свою очередь приводит к ускорению темпов старения, а у женщин — и наступления менопаузы. Какая тут взаимосвязь? В чем польза и вред мелатонина в таблетках? «Доктору Питеру» об этом рассказала Ирина Бега, врач-терапевт, геронтолог, психосоматолог.