Может ли мелатонин замедлить старение: 10 фактов о важном гормоне

Мелатонин — молекула, возникшая миллиарды лет назад в помощь первым формам жизни. У человека он работает как нейрогормон, регулирующий биоритмы, что позволяет лучше приспособиться к изменениям. Мелатонин вырабатывается в человеческом организме в области «третьего глаза» — части мозга, называемой шишковидной железой или эпифизом. Там он синтезируется из поступающей только с продуктами питания аминокислоты триптофана.
Курение, алкоголь и нарушенный режим дня снижают выработку мелатонина, что в свою очередь приводит к ускорению темпов старения, а у женщин — и наступления менопаузы. Какая тут взаимосвязь? В чем польза и вред мелатонина в таблетках? «Доктору Питеру» об этом рассказала Ирина Бега, врач-терапевт, геронтолог, психосоматолог.
врач-терапевт клиники «Будь здоров» на Сретенке, геронтолог, психосоматологvk.com/klinikabudzdorov
Если внутренние часы сбились
Мелатонин иначе еще называют внутренними часами, и не только за счет его влияния на сон и подстройку организма под смену дня и ночи, но и из-за его способности продлевать молодость на биохимическом уровне. Именно его снижение расценивается учеными как маркер старения.
Можно перечислить 10 механизмов влияния мелатонина на продление молодости:
Антиоксидантное действие мелатонина в 2 раза выше, чем у самого известного антиоксиданта — витамина Е, и превосходит другие основные соединения. Благодаря этому эффекту нейтрализуются свободные радикалы, приводящие к оксидантному стрессу — процессу, лежащему в основе старения организма, развития опухолей и различных хронических, так называемых «возрастных», болезней.
Дезинтоксикационное действие мелатонина реализуется через защиту главного обезвреживателя токсинов — печени и очищение головного мозга от продуктов метаболизма.
Нормализация аппетита, которая осуществляется через регуляцию мелатонином чувства голода и насыщения — это защищает от переедания, зависимости от еды и синдрома «ночного дожора».
Предупреждение нарушений функции жировой ткани, что проявляется развитием целлюлита и ожирения. Ожирение, в свою очередь, приводит к преждевременному старению всех систем организма. Осуществление этой функции возможно благодаря коррекции толерантности к глюкозе, выработки и действия инсулина, что защищает от развития инсулинорезистентности, приводящей к сахарному диабету 2-го типа и сахарному диабету беременных (гестационному).
Снижение хронического системного воспаления — доказанной причины старения. Мелатонин нейтрализует влияние воспалительных белков.
Профилактика атеросклероза в стенках кровеносных сосудов, то есть отложения холестерина, приводящего к сужению и жесткости сосудов, что нарушает питание тканей, а значит, ускоряет их старение.
Продление сексуальности. У женщин благодаря отсрочке в наступлении менопаузы продлевается молодость. Это связано со способностью мелатонина восстанавливать цикличность выработки половых гормонов и поддерживать их уровень на показателях, характерных для молодого возраста. У мужчин отодвигается старение благодаря продлению активного сперматогенеза, поддержанию уровня половых гормонов, в том числе тестостерона, и защите от импотенции.
Активность иммунной системы вследствие усиления врожденного и приобретённого иммунитета, а также прямого противовирусного действия (в частности, против вируса герпеса, covid19). Адекватная работа иммунной системы имеет прямую взаимосвязь с молодостью, которую можно рассмотреть на примере кожи. Кожа обладает иммунной функцией, при нарушении которой, как следствие повреждающих факторов, появляются воспалительные элементы, высыпания, шелушения, плохо заживающие ранки, нарушается пигментация, теряется упругость, появляются морщины, папилломы и даже опухоли.
Повышение содержания белка сиртуина-1, влияющего на клеточные факторы, противостоящие дистрессу (биологически негативному стрессу) и старению.
Уменьшение скопления белков, приводящих к старению мозга (бета-амилоидов) и повышению синтеза гормона роста.
У кого ожидаемо снижение мелатонина
В зоне риска развития гипомелатонинемии — патологически низкого уровня мелатонина в крови — находятся люди:
Старше 40 лет, так как запрограммированное снижение выработки мелатонина, начинающееся сразу после полового созревания, становится ощутимо организмом (к 100 годам оно достигает нуля).
Не контролирующие уровень сахара в крови, допуская его повышение.
Находящиеся в освещенных помещениях и/или использующие гаджеты с 23:00 до 6:00.
Принимающие ряд лекарственных препаратов (например, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензина).
Генетически предрасположенные к нарушению синтеза мелатонина.
С врожденным недоразвитием эпифиза или с повреждением при травме, медицинском вмешательстве.
С рядом заболеваний — от слабовыраженных пограничных психиатрических заболеваний до шизофрении, болезнями центральной и периферической нервной системы, генетическими патологиями.
Стоит ли принимать препараты
Если врач посчитает это необходимым, он может рекомендовать добавки с мелатонином. Профиль безопасности препаратов мелатонина очень высок. Мелатонин не обладает повреждающим действием даже при длительном применении в огромных дозах, что подтверждено многочисленными исследованиями и не вызывает привыкания.
Редко отмечались случаи, когда пациенты в силу своих индивидуальных особенностей или при совместном приеме с другими препаратами испытывали повышенную сонливость, головокружение, головные боли.
А что со старостью?
Важно вовремя начать прием мелатонина, так как доказано — он обладает более выраженным антивозрастным действием, если его прием начинается довольно рано, благодаря защите от старения нашего главного пункта принятия решений и управления — головного мозга.
В исследовании, проведенном биологами Пьерпаоли и Маэстрони, взяли две группы крыс: 1-й удалили эпифиз — животные стали заболевать раком и быстрее стареть; 2-й группе удалили эпифиз, но стали вводить мелатонин — животные из этой группы прожили в 2 раза дольше, чем в среднем живут обычные крысы.
Нужно учесть противопоказания
В заключение важно заострить внимание на том, что применение любой биологически активной молекулы возможно только после консультации с врачом. В частности, и у дополнительного приема мелатонина имеются свои противопоказания — расстройства биполярного спектра, некоторые специфические заболевания, связанные с патологией иммунной системы, детский возраст.
Важно отметить, что организм младенца до 3-4 месяцев не синтезирует мелатонин и должен получать его в необходимое время суток с молоком матери, что лежит в основе долгосрочных последствий, таких, как полноценное нейрокогнитивное развитие, правильное течение обменных процессов.