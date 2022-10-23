Ученые назвали способ, как остановить седину

Все, кто уже начал седеть, помнят тот самый день, когда впервые обнаружили на голове серебристый волос. Такая находка сильно огорчает, особенно когда тебе нет и тридцати лет. Конечно, некоторые седеют рано: так было у родителей, бабушек и прабабушек, это генетика, тут уж ничего не поделаешь. Но иногда первый седой волос становится сюрпризом для всех членов семьи.
Но если у человека нет вредных привычек, серьезных заболеваний и предрасположенности, то почему же тогда появляется ранняя седина? Скорее всего, причина кроется в дефиците некоторых витаминов и минералов, говорят трихологи. Речь идет о недостатке в организме витаминов D и В12, а также железа.
— Когда в организме не хватает железа, витамина D и витамина В12, то это может спровоцировать развитие различных опасных заболеваний: страдают щитовидная железа, иммунная система, кости, качество крови. И первые изменения как раз касаются волос — они начинают седеть, становятся ломкими и слабыми, — цитирует британское издание
Про витамины группы В
Так, например, именно дефицит витаминов группы В, особенно В12, может повлиять на цвет волос. Если анализы покажут, что у вас нехватка этого витамина, врач может назначить специальные добавки. Поэтому тщательно следите за своим рационом: много витамина В в молочных продуктах, овощах, фруктах, орехах, красном мясе, птице, цельнозерновых продуктах.
Железо тоже очень важно
Поскольку железо отвечает за перенос кислорода по всему кровотоку, считается, что оно также может играть ключевую роль в выработке пигмента волос.
Так, в 2017 году индийские ученые провели исследование, в котором принял участие 71 человек. Добровольцам было от 25 лет, все начали седеть еще в молодости. После изучения медицинских карт участников исследователи пришли к выводу: большая часть из них страдала от анемии или же гипотиреоза.
Железом богаты следующие продукты:
куриная и говяжья печень;
белая и черная фасоль, чечевица;
шпинат;
семена чиа;
кунжут;
горький шоколад с содержанием 75-80 % какао;
курага;
овсянка;
тофу;
фундук, миндаль.
Витамин D
Из-за дефицита витамина D в организме страдают кости, может развиться сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, начнутся проблемы с памятью и концентрацией внимания. Помимо этого, ухудшается состояние кожи, волос и ногтей.
Чтобы не возникало недостатка «солнечного» витамина в организме, не забывайте про ежедневные прогулки и правильное питание.
Больше всего витамина D содержится в:
рыбе (сельди, сардинах, тунце);
сыре;
твороге;
сливочном масле;
говяжьей печени;
лисичках, вешенках;
креветках;
яичном желтке.