Ученые назвали способ, как остановить седину

— Когда в организме не хватает железа, витамина D и витамина В12, то это может спровоцировать развитие различных опасных заболеваний: страдают щитовидная железа, иммунная система, кости, качество крови. И первые изменения как раз касаются волос — они начинают седеть, становятся ломкими и слабыми, — цитирует британское издание Express трихологов, чье исследование было опубликовано в научном журнале International Journal of Trichology.

Про витамины группы В

Так, например, именно дефицит витаминов группы В, особенно В12, может повлиять на цвет волос. Если анализы покажут, что у вас нехватка этого витамина, врач может назначить специальные добавки. Поэтому тщательно следите за своим рационом: много витамина В в молочных продуктах, овощах, фруктах, орехах, красном мясе, птице, цельнозерновых продуктах.

Железо тоже очень важно

Поскольку железо отвечает за перенос кислорода по всему кровотоку, считается, что оно также может играть ключевую роль в выработке пигмента волос.

Так, в 2017 году индийские ученые провели исследование, в котором принял участие 71 человек. Добровольцам было от 25 лет, все начали седеть еще в молодости. После изучения медицинских карт участников исследователи пришли к выводу: большая часть из них страдала от анемии или же гипотиреоза.

Железом богаты следующие продукты: