2. Страх ошибки

Это мощный сдерживающий фактор, который не дает развиваться, расти, добиваться большего. Он мешает переезжать, менять место работы, встречаться с теми людьми, которые вам приятны и интересны. Человеку страшно, что неверное решение приведет к чему-то тотальному.

Идет это убеждение тоже из детства, когда малышей ругают за ошибки. Взрослые показывают, что любой недочет — уже плохо и неправильно . Учитель выделяет ошибки красной ручкой, исправляет, перечеркивает и ставит оценку. Такое поведение укрепляет в детях убеждение, что ошибка — это плохо, это тотально. Если еще и дома родители ругают за двойки и тройки, это усиливает установку. Ребенок боится пробовать и не может двигаться дальше — страх мешает развиваться и делает из него в будущем неудачника.

Между тем, ни один крупный бизнес не вырос без ошибок. Ошибки — это наш ресурс, возможности. Только проверяя различные теории, человек находит правильный путь, который приведет его к большому заработку, физическому или биологическому открытию. Путь человека невозможен без ошибок. Но не стоит к ним относиться, как к провалам. Это попытки прийти к интересному, многообразному будущему.

3. Позиция жертвы