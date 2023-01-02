Утро нового года, которое начинается ближе к обеду, нередко сопровождается головной болью, тошнотой, дискомфортом в животе. Как же помочь своему организму справиться с такой нагрузкой? Большинство людей не задаются вопросом, что есть после новогодних праздников, так как холодильники ломятся от оставшихся салатов и прочих блюд.

Обычно первые дни нового года проходят лениво, но неизменно с требованиями «доесть, а иначе испортится», хотя буквально сутки назад все эти яства были под строгим запретом, со словами «не трогай, это на Новый год». «Доктор Питер» поговорил с врачами, какие завтраки выбрать в праздники, чтобы они были полезны и разгружали пищеварение.