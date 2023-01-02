Утро нового года, которое начинается ближе к обеду, нередко сопровождается головной болью, тошнотой, дискомфортом в животе. Как же помочь своему организму справиться с такой нагрузкой? Большинство людей не задаются вопросом, что есть после новогодних праздников, так как холодильники ломятся от оставшихся салатов и прочих блюд.
Обычно первые дни нового года проходят лениво, но неизменно с требованиями «доесть, а иначе испортится», хотя буквально сутки назад все эти яства были под строгим запретом, со словами «не трогай, это на Новый год». «Доктор Питер» поговорил с врачами, какие завтраки выбрать в праздники, чтобы они были полезны и разгружали пищеварение.
Завтрак для перебравших с шампанским
Начнем с главной проблемы новогоднего утра — похмелье. Увы, волшебного средства от него нет. Помимо банального совета принимать алкоголь умеренно (а абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует в принципе), рекомендуется употреблять как можно больше воды — около одного стакана на порцию алкоголя, овощные бульоны, побольше отдыхать.
Популярные сорбенты, например активированный уголь, к сожалению, не показали какого-то значимого эффекта в борьбе с похмельем. Также стоит помнить, что с алкоголем категорически нельзя сочетать многие лекарства: парацетамол, большинство антибиотиков, антидепрессанты и так далее.
Обойдитесь без доедания салатов
Не стоит готовить еду на несколько дней вперед и затем есть салаты на завтрак, обед и ужин. Стремление доесть скоропортящиеся блюда, такие, как салаты, вынуждает человека переедать, растягивая свой желудок и провоцируя такие симптомы, как тяжесть в животе, тошнота, изжога.
Поэтому следует есть небольшими порциями, не ложиться в течение двух часов после приема пищи, не заниматься тяжелой физической работой — лучше сделать выбор в пользу обычной ходьбы.
Кашка с утра — идеально после праздника
В новогодние праздники ешьте медленноусвояемые углеводы. Существует единая рекомендация, как и в случае с приемом, а точнее, со злоупотреблением алкоголем: похмелья не будет, если человек не будет пить или позволит себе совсем чуть-чуть.
Так же и с пищей: собственно, врачи не запрещают салаты с майонезом или основные блюда с гарниром. Просто не забывайте про меру и отдавайте предпочтение овощам, которые, как источник клетчатки, будут насыщать вас полезными медленноусвояемыми углеводами, на переработку которых требуется куда меньше секреции инсулина.
Каким должен быть правильный завтрак после празднования Нового года?
Скорее всего, обычный завтрак, который вас устраивает. Мы уже обсудили, что проблема в избытке калорий и низкой активности. Поэтому, если вы все же решили испытать гастрономическое удовольствие, сходите после этого на прогулку. В наше время многие спортзалы работают уже со второго января. На фоне изобилия вкусной пищи не пропускайте свои привычные две-три тренировки в неделю.
Не стоит заниматься все новогодние праздники лежанием на диване перед телевизором или ноутбуком. Следует правильно утилизировать съеденные калории. Побольше гуляйте на свежем воздухе, выезжайте за город, по возможности ходите кататься на лыжах или коньках.
Почему стоит себя ограничить?
Люди в праздничные дни едят больше чем обычно, но получают мало физической активности. Как мы знаем, любое нарушение равновесия термодинамики нашего тела приводит к определенным последствиям.
Если человек имеет дефицит калорий, то он худеет, а если, как в нашем случае, формируется стабильный профицит калорий, то это приведет к набору веса. В том числе за счет выработки гормона поджелудочной железы — инсулина, который трудолюбиво перераспределяет глюкозу в сохраненную энергию в печени (гликоген) и жировые запасы (адипоциты).
Правило «гарвардской тарелки» в идеальном завтраке
Очень полезно соблюдать правило «гарвардской тарелки» в своем питании. Для этого ваша тарелка мысленно делится пополам, и одну часть полностью занимают различные овощи. Это полезная клетчатка с более низкой калорийностью из-за неполного усвоения таких волокон.
Вторая половина тарелки делится еще на две части, и их занимают белки и сложные углеводы соответственно. Такой банальный подход исключит переедание и позволит наслаждаться не только едой, но и самим праздником и общением с близкими людьми.
Ферменты спешат на помощь
Если утром вы чувствуете тяжесть и дискомфорт после вечерней трапезы, вместо завтрака стоит принять ферменты для улучшения пищеварения (креон, панкреатин, мезим). Если все обстоит еще хуже и случилось отравление, то применяйте сорбенты (активированный уголь, полисорб), с обязательной борьбой с обезвоживанием. Конечно, если нет улучшения, то нужно срочно обратиться к врачу.