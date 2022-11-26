Если выбирать между тем, чтобы не завтракать совсем и завтракать пусть даже этими продуктами, — однозначно для здоровья полезнее принимать пищу по утрам. Но стоит понимать, чем нам грозит не совсем правильный выбор вариантов для завтрака. Не каждый продукт наш организм с благосклонностью примет именно утром и именно натощак. Все дело в особенностях работы пищеварительного тракта и длительном перерыве между приемами пищи пока мы спим.
Особенно тщательно к выбору продуктов для завтрака нужно подходить людям с чувствительным пищеварением, проблемами желудка и кишечника. Какие же продукты не самые удачные для завтрака и почему, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Традиционная чашка кофе после пробуждения
Чашка кофе вместо полноценного завтрака — едва ли не худшая услуга, которую можно оказать своему пищеварению. Ароматный напиток стимулирует выработку соляной кислоты в желудке и раздражает слизистую. Даже у здорового человека такой «завтрак» способен вызвать послабление стула, приступ изжоги и тяжесть в животе. А у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и вовсе может спровоцировать обострение хронической болезни.
Важно подчеркнуть — кофе утром пить можно, но исключительно после полноценного приема пищи, а не на голодный желудок.
Мучное: выпечка, сдоба, белый хлеб
Еще один традиционный завтрак — булочки, тосты, белый хлеб и прочие мучные изделия — не самый хороший вариант. Они насыщены быстрыми углеводами, сахаром и заменителями жира. Такая комбинация в принципе не слишком полезна для здоровья, но утром наша пищеварительная система и вовсе к ней не готова.
Съеденный натощак круассан быстро переварится и не даст качественного насыщения, а простые углеводы спровоцируют скачок сахара в крови и увеличат уровень инсулина. Это прямой путь к ожирению и развитию сахарного диабета второго типа.
Мюсли, сухие завтраки, каши быстрого приготовления
Готовые сухие завтраки и мюсли — популярный, но совершенно неполезный для организма вариант завтрака. Практически все они содержат огромное количество быстрых углеводов, которые быстро расщепляются желудком и вызывают колебания сахара в крови. Такой завтрак не даст необходимого заряда энергии на день, да и чувство голода после него вернется уже через пару часов.
Отдельно стоит сказать про каши быстрого приготовления. В большинстве случаев они также перенасыщены сахаром и разнообразными ароматизаторами. Кроме того, в отличие от обычных каш, требующих варки, в экспресс-вариантах практически нет клетчатки. Так что остаться сытым до обеда и даже до второго завтрака после быстрой каши точно не получится.
Соки, особенно цитрусовые
Свежевыжатый сок цитрусовых будет раздражать слизистую оболочку желудка из-за большого количества кислоты в составе. А в случае с магазинным соком помимо этого вы получите еще и «ударную» порцию сахара. Регулярное употребление таких напитков натощак повышает риски развития заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастритов, язвенной болезни, хронической изжоги и т.д.
Овощи
Большинство овощей отличается высоким содержанием кислот и грубой клетчатки. Съеденный натощак помидор, огурец или лист салата дополнительно усилит и без того повышенную после сна кислотность желудка и спровоцирует раздражение его слизистой.
Фрукты: яблоки, груши, бананы
Фрукты станут неплохим перекусом в течение дня, но натощак их лучше не употреблять. Цитрусовые и кислые яблоки могут раздражать слизистую желудка и вызывать изжогу. Груши и другие фрукты с большим количеством грубой клетчатки замедляют процесс пищеварения, нарушают моторику кишечника и провоцируют проблемы со стулом.
А регулярное употребление бананов натощак нарушает баланс кальция и магния в организме, что в дальнейшем может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы.
Йогурты
Еще один популярный вариант «быстрого» завтрака. В целом особого вреда организму съеденный на голодный желудок йогурт не нанесет. Особенно по сравнению с апельсиновым фрэшем или чашкой кофе.
Однако и пользы от такого завтрака не будет. Йогурты и кисломолочные продукты содержат бактерии, которые помогают поддерживать микрофлору кишечника и способствуют улучшению пищеварения. Проблема в том, что их полезные свойства активируются только при условии, что ранее человек уже что-то съел. При употреблении натощак бактерии просто разрушаются желудочным соком.