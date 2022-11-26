Если выбирать между тем, чтобы не завтракать совсем и завтракать пусть даже этими продуктами, — однозначно для здоровья полезнее принимать пищу по утрам. Но стоит понимать, чем нам грозит не совсем правильный выбор вариантов для завтрака. Не каждый продукт наш организм с благосклонностью примет именно утром и именно натощак. Все дело в особенностях работы пищеварительного тракта и длительном перерыве между приемами пищи пока мы спим.

Особенно тщательно к выбору продуктов для завтрака нужно подходить людям с чувствительным пищеварением, проблемами желудка и кишечника . Какие же продукты не самые удачные для завтрака и почему, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.