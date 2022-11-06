8 секретов завтрака, который заставляет таять лишний жирок на животе

Чтобы приготовить вкусный и полезный завтрак, нужно встать всего лишь на 10-15 минут раньше привычного времени. Это не такая большая жертва, когда на кону ваше самочувствие, вес, метаболизм и настроение.

Эксперты рассказали о главных правилах, которые довольно просто соблюдать.

Ешьте в течение 30 минут после пробуждения

После 6-8 часов сна вы точно просыпаетесь голодным, организм дает сигнал: мне нужна еда. И даже если вам не очень хочется что-то готовить, то постарайтесь хотя бы выпить стакан теплой воды и съесть вареное яйцо.

м Дело в том, что если вы не поедите утром, то ваш метаболизм резко замедляется. Следовательно, в течение дня пища будет усваиваться медленнее, а вот жирок станет накапливаться гораздо активнее, споясняет доктор Мэтт Таннеберг.

Не забывайте про стакан воды

В идеале вы должны выпить стакан теплой воды сразу после пробуждения, а потом уже приступить к завтраку. Если не можете осилить такой объем сразу, то пейте столько, сколько сможете.

Теплая вода «запускает» наш ЖКТ, дает сигнал: пора просыпаться и функционировать вовсю. Если вы обзаведетесь этой привычкой, то вскоре заметите, что пищеварение, работа поджелудочной, кишечника и всего ЖКТ значительно улучшились.