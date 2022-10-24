5 минут ожидания: почему нельзя сразу пить горячий чай или кофе

— Любая еда или напиток горячее 110 градусов по Фаренгейту (чуть больше 43оС) может обжечь кожу, — говорит врач общей практики Дебора Ли. — Температура выше 160 градусов по Фаренгейту (71оС) немедленно ее ошпарит.

Врач предупреждает: если вы заварили себе кофе водой, нагретой до 90–95оС, и сразу начали его пить, пищевод может серьезно пострадать.

— Напиток может вызвать серьезные ожоги чувствительных клеток слизистой пищевода, — предупреждает Дебора Ли.

Слова эксперта подтверждает и исследование , опубликованное в журнале Clinical Nutrition. Ученые проанализировали образ жизни полумиллиона британцев — сопоставляли их здоровье с их привычками.

— У тех, кто пил «горячий» или «очень горячий» кофе, риск развития рака пищевода был повышен в 5,5 раза, — рассказывает доктор Ли.

По словам ученых, кипяток может усилить гастроэзофагеальный рефлюкс и спровоцировать воспаление пищевода. И то и другое увеличивает риск развития рака.

О возможной канцерогенности горячих напитков еще несколько лет назад говорили эксперты ВОЗ. В монографии, проведенной Международным агентством по исследованию рака (МАИР), сказано, что, в частности, чай мате, подогретый до температуры свыше 65 градусов по Цельсию, может быть канцерогенным для человека. У животных схожие симптомы были отмечены, когда они пили горячую воду.