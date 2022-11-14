Красные или зеленые: как по цвету овощей и фруктов определить их пользу

Знали ли вы, что цвет овоща или фрукта — это очевидный признак его «полезности»? Эксперты Роспотребнадзора рассказали, от каких болезней могут защитить красные, зеленые, фиолетовые и даже белые плоды.

Фиолетовые и синие плоды

Такие фрукты и овощи богаты антиоксидантами, антоцианами — они помогают укрепить стенки сосудов, защищая организм от инсульта. Помимо этого, вещества могут улучшить память, зрение, защитить клетки от системного воспаления.

Интересный факт: кожица плодов содержит больше антоцианов, чем мякоть. Поэтому, например, горсть ягод винограда полезнее, чем сок, отжатый из того же количества.

В холода фруктов и овощей гораздо меньше, но есть отличная альтернатива — плоды, которые подвергли заморозке. Шоковые воздействия низких температур сохраняют полезные нутриенты практически без потерь.

Фиолетовые и синие плоды: