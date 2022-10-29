Суперфуды — это фрукты, орехи и семена, наполненные полезными микроэлементами, витаминами и жирными кислотами, белком. Один из самых популярных — «аллигаторова груша», или авокадо. Необычный плод с толстой темно-зеленой мясистой шкурой и большой косточкой внутри очень популярен в ЗОЖ-сообществе.

Авокадо произрастает во многих странах, но к нам, на полки российских магазинов, в том числе эконом-уровня, его поставляют в основном из Доминиканы, Испании, ЮАР, Колумбии. Чем полезно авокадо, какие его свойства используют в здоровом питании, «Доктору Питеру» рассказала Наталья Базылевич, терапевт.