Суперфуды — это фрукты, орехи и семена, наполненные полезными микроэлементами, витаминами и жирными кислотами, белком. Один из самых популярных — «аллигаторова груша», или авокадо. Необычный плод с толстой темно-зеленой мясистой шкурой и большой косточкой внутри очень популярен в ЗОЖ-сообществе.
Авокадо произрастает во многих странах, но к нам, на полки российских магазинов, в том числе эконом-уровня, его поставляют в основном из Доминиканы, Испании, ЮАР, Колумбии. Чем полезно авокадо, какие его свойства используют в здоровом питании, «Доктору Питеру» рассказала Наталья Базылевич, терапевт.
Эттингер и хаас
Авокадо — не просто экзотический фрукт. Он обладает массой полезных свойств, высокой питательностью, насыщенным вкусом и текстурой. Другие фрукты содержат преимущественно углеводы, а в состав авокадо входят полезные жиры. У авокадо различают десятки сортов, но россиянам знакомы несколько из них:
хаас — имеет коричневую кожуру и маленькую косточку,
фуэрте — небольшой плод с ярко-зеленой кожурой,
эттингер — крупные продолговатые плоды с большой костью,
пинкертон — похож на зеленую грушу с пузырчатой кожурой.
Как выбрать и хранить спелый фрукт?
Обратите внимание на его кожуру: на ней не должно быть пятен и повреждений. При этом спелый плод должен быть немного мягким на ощупь, но не рыхлым, с ощущениями провалов под пальцами. Если вы приобрели незрелое авокадо, то его «дозревание» можно ускорить в домашних условиях: положите фрукт в бумажный пакет и уберите в темное место с комнатной температурой. В холодильнике авокадо можно хранить около пяти дней.
Чем так ценна «аллигаторова груша»
Авокадо содержит множество витаминов, полный комплекс витаминов группы В, а также бета-каротин и альфа-каротин, многочисленные минералы. Важно знать, что авокадо способствует усвоению жирорастворимых витаминов А, Е, К. Этот фрукт также можно использовать вместо сливочного масла или маргарина, поскольку он богат жирами.
Польза авокадо для здоровья человека
Врачи и специалисты по здоровому питанию отмечают целый ряд преимуществ авокадо для здоровья людей. Среди них:
Укрепление сосудов и сердца, профилактика патологий сердечно-сосудистой системы. Полиненасыщенные жирные кислоты (в частности, олеиновая кислота) в авокадо позитивно влияют на состояние сосудов и работу сердца, снижают при регулярном употреблении фрукта уровень «плохого» холестерина.
Позитивное влияние на нервную систему. В авокадо содержится большая доза калия (14%), оказывающего позитивное влияние на нервную систему. К слову, в банане также содержится калий, но в меньшем количестве (10%).
Сытный перекус, утоляющий голод. Полезно включать авокадо в рацион всем, кто занимается спортом и следит за фигурой. Фрукт на несколько часов насыщает и дает максимум энергии.
Налаживание деятельности кишечника. Авокадо содержит много клетчатки, помогая тем, кто страдает от нарушений деятельности ЖКТ.
Снижение количества сахара в крови. Обладает нейтральным приятным вкусом, благодаря чему может заменить любимый десерт, при этом снижает чувство голода.
Укрепление памяти. Авокадо богато витамином молодости Е, который замедляет старение в целом и способствует «продлению жизни» нервных клеток, защищая головной мозг от перегрузок и служа для профилактики болезни Альцгеймера и других.
Улучшение настроения. Авокадо помогает при депрессии. Фрукт содержит фолиевую кислоту, которая полезна, как считается, в борьбе с депрессивными состояниями.
Усиливает иммунитет, что особенно актуально в период осенне-зимних вирусов и простуд.
Улучшает зрение. Благодаря антиоксидантам в составе, например лютеину, замедляется дегенерация желтого пятна (места в сетчатке глаза с наибольшей остротой зрения) и развитие катаракты.
Во время беременности как источник фолатов
Авокадо может стать источником натуральных соединений для восполнения запаса витаминов для беременных (но рекомендации по употреблению фрукта лучше согласовать с лечащим врачом). Благодаря богатому составу авокадо будет особенно полезно во время беременности для правильного развития плода. В двух плодах содержится норма фолиевой кислоты (400 мг) для беременной женщины. Важно помнить о том, что авокадо может вызвать аллергию при индивидуальной непереносимости.
Для мужской силы
Авокадо полезно и для мужчин: как источник физической, сексуальной и ментальной энергии. Ускоряет метаболизм, помогая привести вес в норму. Повышает выносливость для тех, кто занимается спортом, активизирует кровоток. Плод также содержит много Л-карнитина, который помогает приросту мышечной массы.
Как правильно есть авокадо
Чаще фрукт употребляется в сыром виде (что максимально сохраняет витамины), как замена масла на бутербродах, в салатах и закусках. Из фрукта делают соус гуакамоле. Авокадо сочетается с мясом и морепродуктами, зерновым хлебом. Стоит помнить, что кожуру с авокадо перед употреблением надо обязательно снять, она токсична!