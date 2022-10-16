Есть тысяча диет и методов похудения, но все они сводятся к одному правилу: чтобы терять лишний вес, нужно потреблять меньше калорий, чем тратишь. Одна из самых распространенных причин ожирения — банальное переедание.
При этом диетологи говорят: не нужно ставить себе жесткие рамки и делить еду на вредную и полезную, это приведет только к срыву. Гораздо лучше будет просто приучить себя есть меньше — но так, чтобы при этом не быть постоянно голодным. Разберемся, как же прийти к такому результату.
Высыпайтесь
Да-да, каждый раз, когда вы снова ложитесь спать слишком поздно, на следующий день вы склонны съесть больше, чем вам на самом деле нужно. Как отмечает эндокринолог Зухра Павлова, люди, которые спят меньше 7 часов в сутки, в среднем переедают 385 ккал в день.
Много ли это? Для сравнения: примерно столько калорий содержится в 6 яйцах вкрутую, в среднем куске торта или в 4 драниках со сметаной. В общем, хватит для того, чтобы заметно превысить свою норму. Если не высыпаетесь вы постоянно, то и переедать тоже будете регулярно.
Выбирайте правильные продукты
Вы наверняка замечали, что разные продукты по-разному насыщают вас. Те же чипсы, например, едва ли спасут вас от голода — несмотря на весьма солидную калорийность. Поэтому будет лучше, если основой вашего меню станут именно продукты, которые смогут дать достаточное количество энергии и которые долго перевариваются, отмечает токсиколог Михаил Кутушов.
К таким относятся:
продукты с полезными жирами — авокадо, орехи, семена чиа, рыба;
продукты с клетчаткой — кукуруза, бобы, баклажаны, морковь, свекла;
продукты с «длинными» углеводами — греча, пшеница, белый рис, хлеб, кабачок.
Наладьте режим питания
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян подчеркивает: если у человека есть завтрак, обед, ужин и два перекуса, он не будет голодным. А вот если пропускать целые приемы пищи, то риск переесть чуть позднее возрастет. Тем более что вам будет казаться, что вы можете теперь что угодно в любых количествах съесть без каких-либо последствий для фигуры.
Пейте воду
Люди нередко путают голод и жажду. Поэтому если игнорировать многочисленные советы экспертов пить достаточно воды, то закончится все может перееданием.
Только не думайте, что это отсылка к легендарному девизу анорексичек: «хочешь есть — попей водички». Голодание еще никому не помогало похудеть. Точнее, отказавшись от пищи, вес-то вы сбросите — только очень ненадолго, после выхода со столь радикальной диеты организм срочно начинает «восстанавливаться»!
Научитесь справляться со стрессом
Ну кто из нас хотя бы раз в жизни не пытался заесть стресс шоколадкой? Только вот если из-за каждой тревожной новости лезть в холодильник, легче уж сразу переставить его ближе к кровати.
Как отмечает врач Ирина Юзуп, переизбыток сахара и трансжиров только усугубляет действие стресса. Так что мало того, что вы на нервах съедите больше, чем нужно, — еще и спокойнее ни на гран не станете.
Но как отучить себя заедать негативные эмоции? Есть много других прекрасных способов справляться с переживаниями: спорт, разговоры с близкими, любимые хобби, введение дневника. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.