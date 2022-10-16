Пейте воду

Люди нередко путают голод и жажду. Поэтому если игнорировать многочисленные советы экспертов пить достаточно воды, то закончится все может перееданием.

Только не думайте, что это отсылка к легендарному девизу анорексичек: «хочешь есть — попей водички». Голодание еще никому не помогало похудеть. Точнее, отказавшись от пищи, вес-то вы сбросите — только очень ненадолго, после выхода со столь радикальной диеты организм срочно начинает «восстанавливаться»!

Научитесь справляться со стрессом

Ну кто из нас хотя бы раз в жизни не пытался заесть стресс шоколадкой? Только вот если из-за каждой тревожной новости лезть в холодильник, легче уж сразу переставить его ближе к кровати.

Как отмечает врач Ирина Юзуп, переизбыток сахара и трансжиров только усугубляет действие стресса. Так что мало того, что вы на нервах съедите больше, чем нужно, — еще и спокойнее ни на гран не станете.

Но как отучить себя заедать негативные эмоции? Есть много других прекрасных способов справляться с переживаниями: спорт, разговоры с близкими, любимые хобби, введение дневника. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.