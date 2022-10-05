Когда происходящие вокруг вас события не оставляют равнодушными, и больше того — без вашего на то желания заставляют «отменять» уже спланированное будущее, то надо понимать — стресс проживать тоже нужно правильно. Если вы позволите себе «тонуть», успокаиваясь тем, что сделает только хуже, ваш организм может дать серьезный сбой.

Что же именно при стрессе не стоит делать никогда — с точки зрения медицины и психологии?