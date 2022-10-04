Терапевт Сухова рассказала, кому нельзя есть клюкву

Осень — не только пора листопадов, но и начало сезона простуд. Резкое похолодание и проливные дожди могут ослабить ваше здоровье — а там уже и до простуды недалеко.

Когда вы простужались в детстве, ваша мама наверняка давала вам клюквенный морс. Но действительно ли эта кислая ягода может улучшить ваше состояние? Как сохранить ее полезные свойства на зиму? И кому все-таки стоит воздержаться от поедания клюквы? Об этом рассказывает терапевт Вера Сухова.