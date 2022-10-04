Терапевт Сухова рассказала, кому нельзя есть клюкву

Осень — не только пора листопадов, но и начало сезона простуд. Резкое похолодание и проливные дожди могут ослабить ваше здоровье — а там уже и до простуды недалеко.
Когда вы простужались в детстве, ваша мама наверняка давала вам клюквенный морс. Но действительно ли эта кислая ягода может улучшить ваше состояние? Как сохранить ее полезные свойства на зиму? И кому все-таки стоит воздержаться от поедания клюквы? Об этом рассказывает терапевт Вера Сухова.
Чем так клюква хороша
Клюква — это целый витаминный комплекс, подаренный природой.
Пользу организму принесет как свежая ягода, так и сушеная. По содержанию витаминов и минералов она является самой полезной из дикорастущих ягод. Клюква богата сахарами, глюкозой и фруктозой. В ягодах содержится большое количество органических кислот: это и бензойная, и лимонная, а также хинная, яблочная, янтарная и щавелевая.
Кроме того, клюква отличается высоким содержанием полисахаридов, особенно пектина, это помогает хорошей работе ЖКТ. Много в ней антиоксидантов, которые снижают активность хронического воспаления и предупреждают развитие злокачественных новообразований, снижают уровень холестерина.
В клюкве содержатся витамины: A, бета-каротин, E и K, витамины C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец, селен. Все эти вещества очень хорошо усваиваются организмом.
Продукт считается низкокалорийным и широко используется в диетологии. Помогает для поднятия тонуса и работоспособности организма в периоды физического, эмоционального и умственного напряжения.
Клюква благодаря высокому содержанию витамина С — отличное профилактическое средство, укрепляющее иммунитет и повышающее защитные функции организма. Сироп, сок и морс из этой ягоды обладают жаропонижающим, противовоспалительным и общеукрепляющим действием.
Также клюква может предотвращать кариес за счет обеззараживания бактерий в полости рта.
Для терапевтического эффекта с любой целью будет достаточно одного стакана ягод в день, а для укрепления иммунитета 12 граммов — то есть порции с ладонь.
Кому нельзя есть клюкву
Не рекомендую употреблять ягоду людям с обострениями хронических гастритов и язвенной болезни желудка, с воспалительными болезнями кишечника, так как эта ягода довольно кислая.
Чтобы клюква не вызывала боли и дискомфорта в желудке из-за своей кислоты, ее лучше есть не на голодный желудок, а перемешивать с сахаром или медом, а сок разводить водой.
Нельзя продукт людям с аллергией или индивидуальной непереносимостью. Детям до трех лет, более старшим детям в рацион клюкву вводить надо постепенно.
Не рекомендую также увлекаться ягодой людям, которые принимают медикаменты, понижающие свертываемость крови, так как она усиливает их действие. Людям, страдающим мочекаменной болезнью, лучше ограничить употребление продукта.
В большом количестве лучше не есть клюкву и людям, страдающим сахарным диабетом.
Как сохранить пользу клюквы
Заморозка — самый лучший способ хранения клюквы. Только так можно сохранить максимальное количество витаминов и микроэлементов.
Еще можно готовить клюкву в виде соков, компотов, добавляя при приготовлении другие ягоды. Соки из клюквы хорошо хранятся.
Если хочется максимально сохранить в компоте полезные вещества, ягоды клюквы следует добавлять в кипяток. После повторного закипания жидкость нужно снять с огня и настоять несколько минут для выделения сока.