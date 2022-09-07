Известно, что голод голоду рознь. Он бывает физиологическим, иначе говоря, истинным или эмоциональным (психологическим), когда нам просто хочется заесть плохое настроение или скуку. По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога Маргариты Арзуманян, в среднем чувство сытости после приема пищи может сохраняться 2,5-3 часа. И если человек в целом питается правильно и регулярно, чувство голода его не должно беспокоить.
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
- Если у человека есть завтрак, обед, ужин и два перекуса, он не будет голодным. Чтобы оставаться достаточно долго сытым, необходимо получать в нужных пропорциях белок, полезные жиры и клетчатку, —
По словам диетолога, продлить чувство сытости помогают
орехи,
овощи, которые содержат клетчатку и воду: огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо,
яйца.
Но есть также продукты, которые, наоборот, только разжигают аппетит. И их, по словам врача, желательно исключить, если вам постоянно хочется есть в течение дня. Это:
пряности и специи,
маринады,
соления,
сладости,
шоколад,
консервы,
фастфуд.
Как отличить истинный голод от эмоционального
Именно из-за эмоционального голода мы часто переедаем, а следовательно, набираем вес и вдобавок к нему лишние проблемы со здоровьем. Ведь в этом случае мы идем к холодильнику или в кафе, когда на самом деле сыты — просто вдруг загрустили или заскучали.
Как различать эти два вида голода, чтобы бороться с перееданием? О признаках того или другого рассказывал психолог Денис Долгов.
Физический голод:
нарастает постепенно;
возникает через несколько часов после еды;
проходит после еды;
может быть удовлетворен разными продуктами;
еда приводит к чувству удовлетворения.
Психологический голод:
появляется внезапно;
возникает независимо от того, как давно вы ели;
сохраняется даже после еды;
вы хотите съесть какой-то конкретный продукт;
прием пищи приводит к чувству вины.
По словам психолога, есть также простой тест, который поможет быстро отличить один голод от другого.
Выделите какой-то продукт, к которому вы совершенно равнодушны. Например, это может быть брокколи или манная каша с комочками.
Задайте себе всего один вопрос: «Так ли я сейчас голоден, что готов съесть сырую брокколи?»
Если ответ — да, вы действительно испытываете физический голод. Если ответ — нет, у вас голод психологический и есть вы на самом деле не хотите.