продукты, повышающие аппетит
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Известно, что голод голоду рознь. Он бывает физиологическим, иначе говоря, истинным или эмоциональным (психологическим), когда нам просто хочется заесть плохое настроение или скуку. По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога Маргариты Арзуманян, в среднем чувство сытости после приема пищи может сохраняться 2,5-3 часа. И если человек в целом питается правильно и регулярно, чувство голода его не должно беспокоить.

Маргарита Арзуманян
Маргарита Арзуманян
Медицина

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук

- Если у человека есть завтрак, обед, ужин и два перекуса, он не будет голодным. Чтобы оставаться достаточно долго сытым, необходимо получать в нужных пропорциях белок, полезные жиры и клетчатку, — напомнила Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik.

По словам диетолога, продлить чувство сытости помогают

  • орехи,

  • овощи, которые содержат клетчатку и воду: огурцы, листовой салат, капуста, томаты, авокадо,

  • яйца.

Но есть также продукты, которые, наоборот, только разжигают аппетит. И их, по словам врача, желательно исключить, если вам постоянно хочется есть в течение дня. Это:

  1. пряности и специи,

  2. маринады,

  3. соления,

  4. сладости,

  5. шоколад,

  6. консервы,

  7. фастфуд.

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Как отличить истинный голод от эмоционального

Именно из-за эмоционального голода мы часто переедаем, а следовательно, набираем вес и вдобавок к нему лишние проблемы со здоровьем. Ведь в этом случае мы идем к холодильнику или в кафе, когда на самом деле сыты — просто вдруг загрустили или заскучали.

Как различать эти два вида голода, чтобы бороться с перееданием? О признаках того или другого рассказывал психолог Денис Долгов.

Физический голод:

  • нарастает постепенно;

  • возникает через несколько часов после еды;

  • проходит после еды;

  • может быть удовлетворен разными продуктами;

  • еда приводит к чувству удовлетворения.

Психологический голод:

  • появляется внезапно;

  • возникает независимо от того, как давно вы ели;

  • сохраняется даже после еды;

  • вы хотите съесть какой-то конкретный продукт;

  • прием пищи приводит к чувству вины.

По словам психолога, есть также простой тест, который поможет быстро отличить один голод от другого.

  1. Выделите какой-то продукт, к которому вы совершенно равнодушны. Например, это может быть брокколи или манная каша с комочками.

  2. Задайте себе всего один вопрос: «Так ли я сейчас голоден, что готов съесть сырую брокколи?»

  3. Если ответ — да, вы действительно испытываете физический голод. Если ответ — нет, у вас голод психологический и есть вы на самом деле не хотите.

Анастасия Романова