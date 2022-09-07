Как отличить истинный голод от эмоционального

Именно из-за эмоционального голода мы часто переедаем, а следовательно, набираем вес и вдобавок к нему лишние проблемы со здоровьем. Ведь в этом случае мы идем к холодильнику или в кафе, когда на самом деле сыты — просто вдруг загрустили или заскучали.

Как различать эти два вида голода, чтобы бороться с перееданием? О признаках того или другого рассказывал психолог Денис Долгов.

Физический голод:

нарастает постепенно;

возникает через несколько часов после еды;

проходит после еды;

может быть удовлетворен разными продуктами;

еда приводит к чувству удовлетворения.

Психологический голод:

появляется внезапно;

возникает независимо от того, как давно вы ели;

сохраняется даже после еды;

вы хотите съесть какой-то конкретный продукт;

прием пищи приводит к чувству вины.

По словам психолога, есть также простой тест, который поможет быстро отличить один голод от другого.