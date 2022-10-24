Одни пациенты боятся, что их кровь слишком «густая», другие, что слишком «жидкая». И то, и другое — состояния, требующие сугубо медицинского подхода, необходимо выяснить, что именно влияет на факторы свертывания, а таких причин довольно много.

Врач объяснила, когда может нарушаться процесс свертывания крови, какой витамин влияет на гиперкоагуляцию и в каких продуктах его очень много.